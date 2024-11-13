Зенітні ракети з Курщини, крилаті — з Каспію, балістичні — з Воронежа: як ППО відбивали масштабний удар по Україні

Під час комбінованої ракетно-дронової атаки росії на Україну 13 листопада 2024 року (вона розпочалася о 15:00 12 листопада) противник завдав удару ракетами різних типів, керованими авіабомбами та ударними безпілотниками.

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В командуванні Повітряними силами ЗСУ повідомили про виявлення 96 засобів повітряного нападу (без урахування КАБ).

Ворог запустив:

2 зенітні керовані ракети С-300 із Курської області (рф) по Сумщині;

2 крилаті ракети Х-101 — зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, район пусків — Каспійське море;

2 балістичні ракети «Іскандер-М"/KN-23 район пусків — Воронезька область (рф);

90 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел (рф).

Станом на 10:00 підтверджено збиття двох крилатих ракет Х-101, двох балістичних ракет «Іскандер-М"/KN-23 та 37-ми БпЛА противника у Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській та Кіровоградській областях.

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«47 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, два БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі та росії. Ще два безпілотники — в повітрі, бойова робота триває!» — додали в ПС ЗСУ.

На чергову атаку загарбників відреагував президент України Володимир Зеленський, відзначивши ефективну роботу ППО Сил оборони.

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«Збили російські ракети, зокрема балістику, крилаті ракети, що атакували Київ, а також дрони. Загалом близько 90 ударних дронів атакували Україну. І важливо, що у наших сил є чим захищати країну від російського терору. Вдячний кожному з партнерів, хто допомагає. Вчасно постачати протиракети для нашої ППО, виконувати домовленості щодо захисних систем, щодо виробництва й постачання РЕБ — це, без перебільшення, бути рятівниками людей. Кожен такий прояв ефективності нашої ППО — це збережені життя, захищена інфраструктура. І що більше буде результатів у наших воїнів, то ближчим буде закінчення війни. Саме так досягається мир завдяки силі», — зазначив він.

Нагадаємо, що в КМВА повідомляли про збиття в районі Києва кількох балістичних та крилатих ракет, а також до десятка «шахедів».

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Фото з відкритих джерел

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