Ворог запустив вночі майже 60 безпілотників: скільки цілей збила ППО

У ніч на четвер, 14 листопада російські терористи атакували Україну 59-ма ударними безпілотними літальними апаратами (БпЛА) типу shahed й дронами невстановленого типу.

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Протиповітряній обороні (ППО) наразі вдалось збити 21 БпЛА, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України (ЗСУ).

Зазначається, що ворог запускав безпілотники з районів російського Курська.

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Станом на 08:30 було підтверджено збиття 21-го безпілотника в межах Сумської, Харківської, Полтавської та Київської областей.

Ще 38 ворожих дронів були локаційно втрачено.

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Зазначимо, що з моменту початку повномасштабного вторгнення росія регулярно обстрілює українські населені пункти. Атаки здійснюються різними видами озброєння — ракетами різних типів, керованими авіабомбами (КАБ) та безпілотниками-камікадзе, що завдають шкоди як цивільним об'єктам, так і критичній інфраструктурі.

Крім того, в останні місяці значно зросла кількість нічних нападів із застосуванням дронів. Така тактика створює додаткову загрозу для мирного населення. Росія систематично руйнує цивільну інфраструктуру в Україні, щоб залишити українців без світла, води та опалення. Ворог намагається посилити тиск на мирних українців.

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Нагадаємо, за прогнозами експертів, за умови сильних морозів, відключення світла в Україні можуть тривати по 10−14 годин на добу.

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