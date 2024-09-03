Дуже болючий сценарій: українцям розповіли, як довго може не бути електрики взимку

Після того, як через інтенсивні ракетні обстріли та атаки російських «шахедів» на енергетичні об’єкти в Україну повернулися графіки відключення, багатьох українців стало турбувати питання, якою може бути ситуація зі світлом взимку.

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На жаль, прогнози експертів не можна назвати втішними: за умови сильних морозів відключення світла можуть тривати по 10−14 годин на добу. У найгіршому випадку — до 2 діб. Такий прогноз зробив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко у коментарі «Еспресо».

«Якщо погода падає до −10…−15, то давайте будемо відвертими — протяжність відключень може бути 12−14 годин на добу. Не поспіль, а шматками за графиком», — вважає експерт та додає: «Може бути м'який сценарій — з теплою погодою. І тоді ми обійдемось, може, 4 годинами відключень на добу».

Він підкрислив, що у ситуації, коли нас атакуватимуть росіяни, все може бути набагато сумніше. «Ми тримаємось виключно на атомних електростанціях», — сказав він, зазначивши, що у нас нема запасу енергетики, на відміну від 2022−2023 років. Найбільш складною ситуацією буде на лівобережжі і на півдні.

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Також Харченко описав найгірший із можливих сценаріїв, який він назвав «дуже болючим»: «Якщо завдаватимуться удари, як це зараз обговорюють на російському телебаченні, по вивідних пристроях атомних станцій, де у нас, на жаль, немає захисту — Міністерство енергетики та Енергоатом не подбали про це, то нам буде дуже боляче. І за певних умов електрики може не бути 1−2 доби».

Раніше у Кабміні заявили, що відключення світла можуть бути мінімальними до жовтня.

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Тим часом в «Укренерго» визначилися з часом застосування і обсягами обмежень електрики:

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00:00 — 5:00 — одна черга відключень;

5:00 — 11:00 — дві черги відключень;

11:00 — 15:00 — одна черга відключень;

15:00 — 24:00 — дві черги відключень.

Нагадаємо, що, на думку фахівців, навіть при найгіршому сценарії Україна все одно буде оперувати певним зниженим обсягом генерації завдяки імпорту електроенергії. Він став можливим після того, як «Укренерго» об’єднало українську та європейську енергосистеми.

Фото Pixabay

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