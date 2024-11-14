Закріпитися ворожим десантникам не дали: українські бійці вибили з Куп’янська росіян

Вчора, 13 листопада російський десант несподівано для себе прорвався у Куп'янськ, в якому вже перестали працювати банкомати й «Укрпошта».

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Але вже сьогодні окупантів вдалося знищити, ворог не закріпився.

Про це повідомив начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін, пише «Думка».

На питання про те, чи вдалося ліквідувати росіян, які розбіглися по будинках, Беседін сказав: «Знищили».

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Також начальник Куп'янської МВА додав, що ситуація у місті станом на ранок 14 листопада контрольована.

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Зазначимо, у середу, 13 листопада, сервіс DeepState показав кадри атаки окупантів на Куп'янськ. Як зазначили аналітики, дві колони техніки противника висунулися до міста з району Лиману Першого. Українським військовим вдалося знищити техніку ворога. З підбитої «мотолиги» близько 15 окупантів розбіглися по будинках у Куп'янську. Росіяни спробували викликати підкріплення, яке також уразили Сили оборони.

Крім того, Генштаб вдень 13 листопада повідомив, що загарбники у формі ЗСУ намагалися наступати на Куп'янському напрямку. Росіяни задіяли близько 15 одиниць техніки, штурмові групи ворога атакували в чотири хвилі. Українським військовим вдалося зупинити атаку ворога і знищити всю бронетехніку окупантів.

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Як повідомляли «ФАКТИ», на Харківщині СБУ затримала коригувальника, який «зливав» російським окупантам бойові позиції оборонців Куп’янська. Зрадник коригував ракетно-бомбові та артилерійські удари рашистів по українських військах, що обороняють Куп’янськ.

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