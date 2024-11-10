Окупанти підступили до Куп’янська, в місті не працюють банкомати і «Укрпошта», — МВА

Російські окупанти посилюють атаки на Харківщині, фактично перекривши дороги на Куп'янськ (це місто є важливим логістичним вузлом).

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Через важку ситуацію у місті закрилось останнє відділення «Укрпошти» і припинили роботу усі банкомати, заявив в етері телемарафону начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Бесєдін.

За його словами, росіяни контролюють всі дороги до міста й атакують FPV-дронами автівки, які наближаються до нього. У місто важко дістатися навіть гуманітарним вантажам.

«На жаль, закрилося відділення „Укрпошти“, у зв’язку з безпековими заходами, щоб не було скупчень людей, не могли ми більше тримати це відділення і наражати кожної секунди працівників і відвідувачів на небезпеку. Також припинили роботу банкомати у зв’язку з застосуванням великої кількості fpv-дронів саме по автівках інкасаторів», — розповів Бесєдін.

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Він додав, що безпекова ситуація у регіоні дуже складна, а на лівобережжі й взагалі — критична. Бесєдін закликає мешканців виїздити з території громади в більш безпечні місця.

Тим часом за повідомленням Генерального штабу ЗСУ, на Куп’янському напрямку ворог протягом дня вже двічі намагався просунутися до наших позицій в районах Кіндрашівки та Зеленого Гаю.

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Нагадаємо, що Куп'янськ був окупований ворогом ще на початку повномасштабного вторгнення, але восени 2022 року місто звільнили від агресора. Втім восени 2024 року безпекова ситуація там знову загострилася, влада вимушено оголосила про евакуацію всіх цивільних.

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