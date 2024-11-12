Кривавих грошей від росіян так не дочекався: у Куп’янську затримано інформатора ворога

СБУ затримала чергового коригувальника, який «зливав» російським окупантам бойові позиції оборонців Куп’янська.

За матеріалами справи, зловмисник коригував ракетно-бомбові та артилерійські удари рашистів по українських військах, що обороняють Куп’янськ.

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Основними цілями ворога були штаби, укріпрайони та вогневі позиції ЗСУ у фронтовій зоні.

За даними СБУ, коригувальником виявився місцевий безробітний, якого фсб «помітила» через його прокремлівські коментарі в російських Телеграм-каналах.

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Після вербування зрадник обходив райцентр та прилеглу територію, де приховано фіксував розташування та маршрути руху українських захисників.

За кожну «злиту» локацію Сил оборони окупанти обіцяли грошову винагороду, але ворожих коштів агент так і не дочекався.

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Співробітники СБУ завчасно викрили коригувальника і затримали його у власному помешканні.

Під час обшуку у фігуранта вилучено мобільний телефон із доказами його комунікації з фсб.

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Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Триває розслідування. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Харківщині у жовтні знешкодили агентурну мережу ворога, представники якої «полювали» за HIMARS. А нещодавно на Сумщині затримали колишнього «регіонала», який на власному авто об’їжджав місцевість та фіксував локації і напрям переміщення українських військових, які захищають прикордоння Сумщини. Зрадник за допомогою одного з месенджерів відправляв отримані дані кадровому співробітнику управління фсб по Брянській області.

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