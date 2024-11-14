Ринок нерухомості України чекає рішень Трампа: як майбутній президент США може вплинути на продажі житла

Хоча перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США не зупинила війну з рф, він може доволі несподівано вплинути на ринок нерухомості в Україні. Хоча «фактор Трампа» і не є головним для галузі, але буде досить помітним до кінця січня 2025 року.

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Про це «ФАКТАМ» розповіла Маріанна Бігунець, директор з продажу будівельної компанії GAZDA. За її словами, близько 20% громадян, які планували придбання житла в новобудовах у безпечних регіонах, відтермінували купівлю, так би мовити, до «з'ясування обставин» і намірів нового глави Білого дому щодо подальшої підтримки нашої країни.

За словами експерта, відтермінування придбання житла викликане більше побоюваннями, що результати виборів радикально змінять державну політику США щодо України.

- Покупців стримує скоріше фактор невизначеності та пов'язані з цим страхи, а не тверезий розрахунок. Новий президент США приступить до своїх обов'язків з 20 січня 2025 року. І на той час робити передчасні висновки досить рано, навіть спираючись на перші бліцзаяви. Тому є всі підстави вважати, що відтермінований попит почне повільно реалізовуватися, — зазначила фахівець.

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Іншим важливим фактором, який вплине на попит у сфері нерухомості, Маріанна Бігунець назвала очікувані віялові відключення електроенергії. У разі нової «хвилі» віялових відключень, за попередньою оцінкою, попит на первинному ринку може впасти в середньому на 50%. Водночас таке скорочення можна вважати тимчасовим — очікувано попит може повернутися до попередніх показників одразу після відносної стабілізації енергетики.

Також важливим для покупців житла на первинному ринку експерт назвала:

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безпеку — платоспроможний попит сконцентрований здебільшого в західному регіоні країни. Це переважно Львів, Ужгород, Чернівці, Івано-Франківськ, а також у Києві, Одесі та низці інших;

площа житла і стан його готовності — як і раніше, купуватимуть квартири в будинках із високим ступенем готовності площею від 35 до 80 квадратних метрів;

безпека будинку та інфраструктура — до 80% покупців цікавить безпека проживання в новобудові (закрита територія, камери спостереження, цілодобова охорона тощо), самодостатній інфраструктурний комплекс, що має складатися з дитячої, спортивної, розважальної інфраструктури, мати побутові сервіси (банки, перукарні, магазини тощо) та достатню кількість паркувальних місць;

ціни та механізми купівлі — очікувати падіння цін на нерухомість вочевидь не варто, а в майбутньому році вона може подорожчати на 40%, при цьому більшість покупців цікавить механізм купівлі на виплат з фіксацією ціни, з початковим внеском у 30−50% та участю в програмі «єОселя».

Раніше повідомляли про те, що українці, які купують житло на вторинному ринку, мають пам'ятати, що в угоді є чимало важливих аспектів, про які слід знати.

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