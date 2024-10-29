Що слід знати під час купівлі квартири: адвокат пояснив нюанси

Під час купівлі житла на вторинному ринку існує чимало ризиків, які можуть призвести до втрати коштів, нерухомості чи тривалої судової тяганини. Щоб уникнути таких проблем у майбутньому, покупцям варто заздалегідь перевірити певні нюанси, ділиться адвокат Олександр Головченко:

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«Насамперед перевірте правовий статус житла. Мова йде про витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що дозволить підтвердити право власності на нерухомість та відсутність на ньому арештів чи заборони продажу. А витяг з реєстру територіальної громади допоможе переконатися в відсутності прав на нерухомість у неповнолітніх або недієздатних чи обмежено дієздатних осіб. Також варто перевірити інформацію про можливі судові спори щодо житла в Єдиному державному реєстрі судових рішень та в системі YouControl. Зверніть увагу на підстави набуття прав власності:

витяг з держреєстру,

свідоцтво про право на спадщину,

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договір купівлі-продажу чи дарування,

рішення суду та інше.

У випадку купівлі приватного будинку також мають бути документи про права власності\користування землею".

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Технічний паспорт має відповідати реальному стану нерухомості, додає адвокат. Усі розбіжності краще виправити до укладання угоди.

«Власник нерухомості має надати виписку про відсутність заборгованості за комунальні послуги та податки. Перевірте дійсність довіреності, якщо продавець діє від імені юридичної особи. Власник нерухомості має надати довідку про зареєстрованих у помешканні осіб та нотаріально завірену згоду на продаж співвласників житла, якщо вони є. Якщо це дитина, то додатково необхідне свідоцтво про її народження та ідентифікаційний код та паспорт (для підлітків з 14 років). Договір купівлі-продажу: під час укладання угоди відповідний договір має бути засвідчений та зареєстрований нотаріусом», — підсумував адвокат.

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Раніше адвокатка Яна Купцова розповідала про купівлю квартири на виплат.

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