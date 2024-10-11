Можна зберегти і збільшити свої заощадження: як заробити до 40% без податків

Ухвалення Верховною Радою України закону про зростання податків, може стати підмогою для будівельної галузі, а також дати заробити українцям, причому без сплати податків. Йдеться про інвестиції в нерухомість на стадії її будівництва, що може принести до 40% прибутку.

ВІДЕО ДНЯ

Таку думку висловила «ФАКТАМ» Маріанна Бігунець, директор з продажу будівельної компанії Gazda. За її словами, привабливість вкладень у будівництво житла спричиняють очікувані у 2025-му році зростання інфляції до 10% і курсу долара до 45 гривень, а підвищення ціни на квадратний метр у первинному секторі очікується не менше ніж на 10−15%, а найімовірніше навіть до 25%.

За підрахунками експерта, українці активно вкладають гроші в будівництво житла, так приблизно 40−45% угод з купівлі нерухомості, що будується, становлять «інвестиційні» угоди. Це пояснюється низкою переваг перед іншими способами інвестування:

депозити в гривні можуть принести максимум до 15% річних, при термінах вкладу від 1 до 1,5 років, а валютні депозити дадуть близько 1,5%. При цьому з доходу, отриманого на депозитах, доведеться віддати сукупно 23% податків — 18% як ПДФО і 5% як військовий збір;

купівля ОВДП є вигідним механізмом інвестування, тим паче, що дохід від них не оподатковується, проте відсоткова ставка за ними відносно невелика — до 18% у гривні та до 1,5% в іноземній валюті;

купівля нерухомості на стадії будівництва може принести до 40% прибутку завдяки лише плановим зростанням цін під час будівництва об'єкта.

Експертка навела приклад зміни вартості 2-кімнатної квартири в об'єкті комфорт-класу в м. Ужгород, яке входить до ТОП-3 найдорожчих міст України за ціною житла на первинному ринку.

РЕКЛАМА

Так, придбання квартири площею до 65 квадратних метрів на початку будівництва обійдеться покупцеві в середньому у 2−2,5 млн грн. Протягом 2025 року вартість такої квартири номінально (заплановано) може зрости на 500−600 тис грн, а з урахуванням об'єктивних чинників, як-от інфляція, курс долара, вартість будівництва та наявний попит, її ціна може сягнути 2,8 млн грн.

- Громадяни цілком природно намагаються убезпечити власні заощадження від знецінення. Тому ми очікуємо, що інвестування в об'єкти на початкових стадіях будівництва стане одним із головних трендів на первинному ринку у 2025 році, — підсумувала Маріанна Бігунець.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали, що з листопада державна програма пільгової купівлі житла «єОселя» почне працювати за новими правилами.

РЕКЛАМА

89

Читайте нас у Facebook