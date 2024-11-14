Вивели майже 22 млн грн: ексголові правління банку та його спільнику повідомлено про підозру

Всупереч розкриттю низки шахрайських схем з грошима вкладників, стають відомими все нові факти зловживань керівників фінансових установ та їх «бізнес-партнерів».

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Так, сьогодні стало відомо про те, що колишньому голові правління одного з українських банків та директору підприємства-позичальника повідомлено про підозру у виведенні майже 22 млн грн, повідомили в Національній поліції.

Про який саме банк йде мова, у поліції не повідомляють. В той же час ЗМІ стверджують з посиланням на власні джерела, що йдеться про банк «Січ».

Повідомляється, що вказані особи організували схему, за якою банк надав підприємству кредит на суму понад 20 млн грн, знаючи, що кошти не будуть повернуті, а заставне майно — фіктивне.

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Після отримання кредиту підприємство придбало іноземну валюту і переказало її компаніям-нерезидентам у Туреччину. Згодом гроші вивели в готівку афілійовані особи.

Банк у жовтні 2022 був визнаний неплатоспроможним. Збитки склали 21,9 млн грн. Кошти фізичних осіб, які тримали на рахунках банку понад 1.2 млрд грн, повертатиме держава через Фонд гарантування вкладів.

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Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Також нагадаємо про схожу шахрайську схему з перепродажем електроенергії з України, що її здійснила початку повномасштабного вторгнення рф компанія «Юнайтед Енерджі» за імовірного сприяння керівництва компанії «Укренерго».

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