Гроші під носом: ЗМІ пояснили, чому уряду варто боротися за $ 1 млрд боргів Лагуна перед державою

На тлі постійного пошуку нових джерел для зовнішнього фінансування величезного дефіциту бюджету України і шаленої потреби армії у зброї уряд, схоже, потурає незаконній процедурі банкрутства фізособи, що може призвести до незворотних збитків державі на понад $ 1 млрд. Натомість ці кошти могли б піти на потреби Збройних Сил України. Про це пише європейське видання EUReporter.

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Автори підіймають тему пошуку додаткових коштів для армії та в якості одного з таких джерел пропонують розглядати борги ексвласника «Дельта Банку» Миколи Лагуна. Збитки, завдані його діяльністю, і борги Лагуна перед державою та іншими кредиторами оцінюються в $ 1,2−1,4 млрд. Натомість з літа 2023 року він намагається розпочати процедуру особистого банкрутства, щоб уникнути відповідальності. Тоді збитки для держави стануть незворотними, пише видання.

Автори нагадують історію становлення «Дельта Банку» та його подальшого падіння, пов'язаного як із кризою 2014 року, так і з особистими зловживаннями самого Лагуна.

«Перші проблеми виникли одразу з початком Революції гідності, коли вкладники почали забирати свої кошти з банку. До кінця року чверть кредитів були визнані проблемними. Банк почав отримувати рефінансування — ще від керівництва НБУ, підконтрольного Віктору Януковичу. Половину коштів конвертували у валюту й вивели за кордон. Після окупації Криму „впали“ кредити тамтешніх клієнтів. Така сама доля чекала на портфель на Донбасі», — йдеться у статті.

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Відмічається, що подальші розслідування показали, що Лагун і менеджмент банку ще з 2011 року системно обманювали регулятора, створивши десятки фіктивних офшорних компаній для виведення коштів.

«Статутний капітал зростав лише на папері. Міжнародні коррахунки спорожніли ще у 2013 році, натомість в НБУ подавались фальшиві підтвердження наявних грошей. Працюючі позики „схлопували“ з великими депозитами компаній, внаслідок чого втрачено права вимоги за десятками кредитів в Іпотечній установі і Ощадбанку, що було згодом визнано незаконним», — додає видання.

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Попри багатомільярдні збитки, Лагун визнає лише 7,7 млрд грн боргів, з яких 6 млрд грн хоче списати в рамках процедури банкрутства.

«У переліку майна, яке Лагун пропонує використати для розрахунків з кредиторами, — квартири і земельні ділянки в Криму, наділи в Київській та Чернігівській областях, цінні папери повʼязаних з „Дельта Банком“ компаній, а також колекція наручних годинників десятків різних марок — Omega, Panerai Luminor, Rolex, Greubel Forsey, Audemars Piguet, F.P. Journe, Girard Perregaux та інших. Перелік з 240 годинників заарештовано в одному з кримінальних проваджень. Крім того, з повідомлень ЗМІ відомо, що у 2022 році Лагун влаштувався на роботу й перераховує свою „зарплатню“ у розмірі 14 тисяч гривень на місяць на погашення боргу перед державним „Ощадбанком“, який складає 4,5 мільярда гривень», — сказано в матеріалі.

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Утім, цей перелік майна може бути неповним.

Господарський суд Києва спочатку відмовив Лагуну у відкритті справи. Проте Північний апеляційний суд — суд другої інстанції — цю постанову скасував, і постановив натомість перенаправити її знову до Госпсуду Києва на перегляд. Наразі справу витребував Касаційний суд Верховного суду за скаргою Нацбанку так інших кредиторів. Це третя інстанція оскарження.

«Якщо справу про банкрутство буде відкрито, то суд муситиме ввести мораторій на задоволення вимог всіх кредиторів, а також призначити керуючого реструктуризацією боргів. Це означатиме, що повернення понад $ 1,2 млрд боргів, які зараз Лагун винен державі Україна і які так потрібні для оборони та забезпечення фінансової стабільності в умовах постійної залежності від зовнішньої фінансової допомоги, — стане ще більш примарним. І замість реальних активів держава отримає „віртуальні годинники“, що більше схоже на плювок в обличчя, ніж реальне вирішення боргового питання», — йдеться в статті.

Автори додають, що також паралельно адвокати фінансиста намагаються використати так звані «правки Лозового», щоб закрити якомога більше кримінальних справ на підставі спливу строків давності для їх розслідувань.

«Це дасть змогу Лагуну в майбутньому вести спокійне життя на Заході, користуватися зарубіжними активами і можливо навіть створити нові бізнеси. Адже його кримінальна історія буде обнулена, а репутація може знову стати незаплямованою», — резюмують автори.

На фото в заголовку Микола Лагун. Фото: Фокус

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