У Закарпатті колишній військовий відкрив стрілянину з пістолета біля ТЦК, щоб його… повернули на фронт (відео)

У Закарпатті, де раніше співробітникам ТЦК та СП довелося стріляти в повітря у якості попередженя під час конфлікту через мобілізацію з ромами, знов сталася надзвичайна подія, під час якої застосовували зброю. Втім, цей інцидент носив зовсім інший характер.

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Як повідомляє «Суспільне», поліція затримала чоловіка, який здійснив кілька пострілів з шумового пістолета у повітря біля Хустського районного ТЦК та СП, вимагаючи, аби його відправили на фронт.

Речниця Нацполіції у Закарпатській області Ганна Дан підтвердила, що цей випадок стався напередодні, 14 листопада. «Внаслідок події ніхто не травмувався. Чоловіка притягнули до адмінвідповідальності за ст. 173 КУпАП», — додала вона.

Журналісти з'ясували, що стріляв чоловік, який звільнився із ЗСУ за станом здоров'я. Він розлютився через те, що його не захотіли знов мобілізувати.

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Канал «Громада Закарпаття» уточнює, що на фронті чоловік отримав контузію та був визнаний непридатним до служби.

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За свідченнями очевидців, він також кинув димову шашку.

Раніше у Запорізькому обласному ТЦК та СП повідомляли про попереджувальні постріли військовослужбовця під час «заходів з інформування», коли співробітники військкомату попросили показати документи у одного з перехожих.

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Фото — скріншот

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