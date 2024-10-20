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У Запоріжжі співробітник ТЦК відкрив вогонь із автомата під час перевірки документів: що сталося (відео)

10:49 20 жовтня 2024
Людина з автоматом

В Україні непоодинокі конфлікти між військовими з ТЦК та СП та цивільними людьми призовного віку. Днями такий конфлікт зі стріляниною стався у Запоріжжі — його зафільмували та виклали у мережу.

На кадрах зафіксована сварка, під час якої людина у цивільному впритул наближаєтсья до військового, який у свою чергу здійснює постріл зі зброї в повітря.

Запорізький обласний ТЦК та СП повідомив, що ця подія сталася у Комунарському районі обласного центру, де військкоми та поліцейські проводили «заходи оповіщення». У одного з перехожих вони попросили надати для перевірки військово-обліковий документ, але у громадянина його не було. Після того, як йому запропонували приїхати до районного ТЦК добровільно, той почав лаятися та кликати перехожих на допомогу.

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«Кілька чоловіків спробували застосувати фізичну силу до військовослужбовця, після чого військовий в цілях самооборони попередив про здійснення їм пострілу та зробив постріл вгору з не бойової особистої зброї, дотримуючись всіх заходів безпеки передбачених у цих випадках. Наразі призначено службове розслідування, проводяться слідчі дії», — додали в обласному ТЦК та СП.

Раніше блогер Ніколас Карма заявив, що йому у Полтаві загрожував зброєю начальник одного з районних ТЦК та СП. За фактом конфлікту поліція відкрила кримінальне провадження.

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Ілюстративне фото Pixabay

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