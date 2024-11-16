Буде як у Лопес чи у Кім? Каменських показала, як качає «п'яту точку»

Дружина репера Потапа, співачка Настя Каменських, яка колись виконувала пісню про «попу, як у Кім (Кардаш'ян)», вирішила показати, як досягти того, щоб «п'ята точка» була привабливою — не надто худою, і не дуже великою.

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Для цього вона показала в соціальній мереж відео свого тренування.

«П'ятниця — ідеальний день, щоб підбадьорити себе ефективним тренуванням перед вихідними. Сьогодні ділюся улюбленими вправами для сідниць — обіцяю вам: і настрій, і тіло подякують. Для більш ефективного результату дуже рекомендую додати резинки. Поїхали?» — написала вона.

Звичайно, Настя — жінка творчої професії, і може сама планувати свій графік. Але решта українок можуть виконувати «вправи від NK» сьогодні, у суботу, чи завтра, в неділю. Головне — результат.

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Серед вправ, які продемонструвала Каменських, — кроки у присяді, бокові махи ногами, випади назад і присідання з розведенням колін.

Але краще перегляньте на відео.

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Також нагадаємо й саму пісню у виконанні Насті.

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Крім того, пропонуємо переглянути архівний фрагмент популярної передачі про «накачку» сідниць.

Нагадаємо, що чоловік Настуні теж регулярно постить відео зі своїми тренуваннями, але робить акцент не на власних зусиллях, а на багатих краєвидах за вікном. Ще б пак, адже вікно його оселі виходить на найгарніші локації Дубая.

Фото instagram.com/kamenskux/

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