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Шоу-бізнес

Став як Кличко: Потап натякнув, що «керує» Дубаєм

19:10 9 жовтня 2024
Потап на фоні краєвидів Дубая

Репер-менеджер Олексій Потапенко схоже, «передумав» брати приклад з «героя» скандальної хроніки США і повернувся до «рідного» офісу в Дубаї.

При цьому він продовжує пародіювати свою дружину Настю, і заодно лякає Мережу готовністю до рішучих вчинків.

Але все по порядку: про свій приїзд до офісу на Близькому Сході Потап повідомив у Інстаграм, сказавши багато похвальних слів на адресу міста, яке дало йому притулок під час ухилянства.

Після цього Олексій продовжив пародіювати дружину, виконавши уривок її майбутнього «хіта» про «просекко з кашасою», і в його виконанні це виявилося набагато смішніше.

Також Потап вирішив сходити зайнятися спортом.

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А після цього опублікував фото, яке спочатку налякало деяких підписників. На знімку Олексій стоїть спиною до об'єктива, і при першому погляді здається, що він приклав собі до чола пістолет і ось-ось натисне курок. Від такого жахіття навіть недруги репера, певно, затаїли від жаху подих.

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Але потім, прочитавши надпис, почали лаяти Олексія за те, що він жартує з такими речами.

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Справа в тому, що підпис на знімку можна перекласти як «Шоу повинно продовжуватись. Я керую цим містом». Певно, Олексій хотів показати, що він стане таким відомим, що буде визивати захват у жителів п'ятизіркових готелів та «лакшері-мансард» — як халіф з казки. Але у фан-группі чомусь вирішили, що він мріє про посаду київського мера і зовсім не підтримали його намірів.

Тим більше, що останнім часом Олексій привчив шанувальників до думки, що від нього можна очікувати будь-яких «вибриків».

Особливо після того, як він відвідав музей свого «духовного наставника»!

Фото nstagram.com/realpotap/

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