Виходи з Мімі перезавантажують: NK розповіла, як готується до холодів і «нарвалась» на лайк від Потапа

Українська співачка Настя Каменських, яку запідозрили в тому, що між нею і Потапом давно вже немає ніяких подружніх стосунків, вирішила поділитись з читачами свого акаунту у соціальній мережі порадами про те, як краще підготуватись до настання холодів.

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«З приходом осені бажання виходити з дому і щось робити знижується разом із температурою. Нелегко залишатися енергійною, але на допомогу завжди приходять корисні звички», — написала Анастасія.

Співачка розповіла, що восени вживає вітаміни для імунітету, настрою та здорової шкіри, але тільки за призначенням лікаря.

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«Також допомагають прогулянки на свіжому повітрі, навіть короткі виходи на вулицю з Мімі дають можливість перезавантажитися. І обовʼязково зволоження — пийте більше води та доглядайте за шкірою. З таким набором ритуалів зустрічати холоди простіше й комфортніше», — зазначила вона.

Загалом пост співачка виявився трохи «занудним» та «повчальним», хоч його і лайкнув друг президента Євген Кошовий.

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Набагато веселішим виявився попередній допис Анастасії про «запатіто-фаворіто», з якого можна зрозуміти, з кого бере приклад співачка, і звідкіля всі ці «кашаси» і «просеко».

Саме цей приклад «творчості» оцінив аж п'ятьма вогоньками репер-ухилянт Потап.

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Нагадаємо, що минулого тижня співачка вперше за довгий час опублікувала фото з чоловіком.

Фото instagram.com/kamenskux/

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