Не передали Україні половину обіцяної зброї: Зеленський про відносини з партнерами

Україна отримала від США лише половину обіцяної зброї. Допомога Європи для української армії була на такому ж рівні.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю Українському радіо.

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«Є різні доповіді, різних інституцій як Міноборони, так і розвідок тощо. Я б тільки сказав — половину ми не отримали. Мені здається, це важливий елемент, коли ми говоримо, як хто допомагає. Європа допомогла не менше. І це важливий елемент», — сказав Зеленський.

Президент додав, що США наростили виробництво зброї, потужність своєї армії та поповнили арсенали. І в цьому їм допомогла Україна.

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«Багато в чому отримали від нас відповіді. На живому прикладі іншої нації здобули для себе досвід і європейці також», — наголосив глава держави.

В той же час, вважає глава держави, за майже три роки зміни в приватному і державному секторах призвели до того, що ЗСУ зараз — технологічно найсильніші в Європі.

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«У нас з'явились чотири види ракет, зараз ідуть випробування. Далі — морські дрони, які знищили велику кількість Чорноморського флоту рф», — зазначив глава держави.

За його словами, в Україні під час війни наростили виробництво дронів, систем РЕБ та іншого озброєння. Зокрема, йдеться про розробку Україною ракети-дрона «Паляниця», а також вітчизняної балістики. За словами Зеленського, Україна перетнула позначку в 100 ракет власного виробництва.

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Крім того, президент додав, що у бюджеті на 2025 рік закладено 775 млрд гривень на виробництво українських дронів. Також є інші гарантовані фінанси від партнерів.

В той же час президент вважає, що у питанні закінчення війні Україна має розраховувати не на зброю, а на дипломатію.

«З нашого боку ми повинні зробити все, щоб наступного року війна закінчилася дипломатичними шляхами», — заявив Зеленський.

Він наголосив, що це важливий аспект, над яким потрібно працювати. Президент додав, що українці повинні пам'ятати, з ким воюють, оскільки росіяни не цінують людей та техніку.

Зазначимо, що на початку повномасштабної війни Україна та рф на початку провели кілька раундів переговорів. Вони відбувалися у Білорусі та Стамбулі. Проте наразі сторони не проводять мирних переговорів. Деякі західні ЗМІ повідомляють, що нібито Україна та Росія вели переговори про припинення ударів по енергетиці. Але обидві сторони заперечили це. Новообраний президент Дональд Трамп заявив, що хоче посадити Україну та рф за стіл переговорів.

Також нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повернеться до переговорів лише за умови сильної позиції. При цьому наша країна не повинна опинитися наодинці з московією.

Фото Радіо Свобода

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