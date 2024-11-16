«Які можуть бути перемовини з вбивцею»: Зеленський назвав умову для переговорів з росією

Багато політиків у всьому світі хочуть «посадити» Україну і росію за стіл переговорів для закінчення війни.



Втім, керівництво України не погоджується з такою пропозицією. Зокрема, про свою точку зору на перемовини з рф розповів президент Володимир Зеленський. Про неї він розповів в інтерв'ю Українському радіо.

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Зокрема, глава держави вважає, що Україна повинна мати сильну позицію на переговорах з рф — в іншому випадку такі переговори будуть програшними.

«За умов, що Україна буде не наодинці з рф, що Україна буде сильною. Які можуть бути перемовини з вбивцею. Якщо ми говоримо просто з Путіним, просто з вбивцею, ми в тих умовах, в яких ми зараз, не посилені деякими елементами важливими, то це на вході програшний статус перемовин для України», — сказав він.

Зеленський наголосив, що важлива позиція новообраного президента США Дональда Трампа стосовно України. За його словами, від зміни настрою Трампа залежить зміна політики США.

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«Тому в посередництві завжди є ті чи інші виклики для мене. Може бути будь-хто посередником, але не можна абстрактно говорити „Я — посередник, тому я не можу обирати ту чи іншу сторону“. Ні. У безумовних цінностях і порушення міжнародного права так не може бути», — заявив глава держави.

Зеленський додав, що США повинні зберегти позицію підтримки в тому, що Україна — це жертва, а рф — агресор і порушник міжнародного права. На думку президента, це має бути одним з пунктів початку перемовин на будь-якому майданчику.

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Зазначимо, що зараз Україна та росія не проводять мирних переговорів. Як заявляв президент Володимир Зеленський, єдині переговори, які проводять Україна та рф, стосуються обміну полоненими.

Втім, західні ЗМІ повідомляли, що нібито сторони за посередництва Катару нібито розпочали «попередні обговорення призупинення ударів по енергетичній інфраструктурі один одного». Проте і в Україні, і у кремлі спростували це. При цьому Дональд Трамп нещодавно заявив, що у перший день після повернення до Білого дому хотів посадити Україну та рф за стіл переговорів. Зеленський застеріг США від «швидкого» завершення війни.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що український історик висловився про те, чи вдасться Трампу закінчити війну.

Фото Офісу президента

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