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Не на полігоні: експерти спрогнозували, де відбувся перший запуск української балістичної ракети

10:19 30 серпня 2024
балістична ракета, тягач

Випробування української балістичної ракети відбувалось відразу ударами по російських окупантах. В цьому переконаний військовий експерт Defense Express Іван Киричевський.

«Невідомо, коли саме відбувалось випробування і в якому форматі ці випробування відбувались. Складно сказати, чи в нас є полігон, де могла б бути можливість приховано провести випробування такого типу ракети. Навряд чи в наших західних партнерів теж є полігони, на яких вони б дозволили це. Але дуже цікавим є один факт. У 2023 році росіяни дуже часто заявляли, що збивали ракету „Сапсан“. Тому можливо випробування нашої балістичної ракети відбувалось не на полігоні, а в реальних бойових умовах. Фактично по окупантах».

Він додав, що ця ракета — велике досягнення для нас і добре, що про неї відомо мало фактів.

«Ворог не має знати, які типи озброєння в нас є в арсеналі. Росіяни били по обʼєктах енергетики та нашому ВПК, а за таких умов створити балістичну ракету вкрай складно».

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Раніше повідомлялося, що Зеленський показав відео з «Паляницею» і сказав, що ракет-дронів ставатиме більше.

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