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Події

Пройшов пекло боїв: на Сумщині загинув лейтенант з Житомирської області

20:30 16 листопада 2024
Олександр Горобенко

У Радомишлі в останню дорогу провели 38-річного бійця Олександра Горобенка. З початку повномасштабного вторгнення він сміливо став на захист своєї Батьківщини. Пройшов пекло боїв, брав участь в обороні Вугледару, проявивши неймовірну мужність і відвагу. 11 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання в районі села Кучерівка Сумської області життя лейтенанта обірвалось, повідомляє міська рада.

«Олександр народився у Малині. Тут пройшли його дитинство та юність. Після школи було навчання у Немішаївському агротехнічному коледжі. Одружився, працював спочатку у районному відділку міліції, а потім у Радомишльському лісництві майстром лісу, виховував двох чудових синів. Але повномасштабна війна внесла свої корективи у життя…»

24 лютого 2022 року Олександр був призваний до роти охорони. Пройшов навчання, отримав звання молодшого лейтенанта, а потім лейтенанта, був командиром кулеметного взводу.

«11 листопада, виконуючи бойове завдання під час зміни особового складу на позиціях, рухаючись на автомобілі, Олександр підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Ворог забрав у матері сина, в дружини люблячого чоловіка, а в дітей — батька. Вірним побратимом, товаришем, порадником, вчителем, кмітливим і рішучим командиром — таким Олександр залишиться в пам’яті побратимів. Товариським, дотепним, надійним другом — для друзів та колег. А ще добрим і щирим, уважним і турботливим для найрідніших», — написали земляки героя.

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Поховали воїна у селі Чудин Радомишльської громади.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загибель на війні батька трьох дітей Михайла Антосини з міста Красилів на Хмельниччині.

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