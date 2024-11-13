Осиротіли троє малих дітей: на Донеччині загинув 27-річний боєць

Красилівська громада попрощалася з бійцем Михайлом Антосиною. Стрілець-снайпер десантно-штурмової бригади вважався зниклим безвісти з січня 2023 року, та у всіх його рідних не згасала надія, що він живий… Воїну навіки 27 років, повідомляє пресслужба громади.

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«За мирного життя Михайло був звичайним добрим і працьовитим хлопцем, навчався у Тернопільському харчовому коледжі, не боявся ніякої роботи, деякий час перебував за кордоном. Створив сім’ю, працював, планував та мріяв. Але велика війна все зруйнувала. Михайло Антосина був мобілізований до війська у грудні 2022 року», — нагадали у громаді.

За словами земляків, його військовий шлях був дуже короткий, але героїчний.

«За час проходження військової служби зарекомендував себе з позитивної сторони, відмінно виконував свої обов’язки, користувався авторитетом серед колег, намагався підтримувати високий моральний дух у підрозділі, стійко витримував інтенсивні навантаження… Із січня 2023 року Михайло вважався безвісти зниклим. Але нещодавно підтвердилось найстрашніше: Михайло ще тоді загинув в бою на Донеччині, він до останнього подиху був вірний присязі».

У бійця залишились матір, дружина, двоє синів та донечка. Зі всіма військовими почестями поховали захисника на Алеї Слави в місті Красилові.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загибель в бою на Покровському напрямку воїна зі Львівщини Михайла Тиховського, також батька трьох дітей.

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