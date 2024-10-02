Українські військові, які протягом 2,5 років захищали Вугледар на Донеччині, схоже, залишили місто, про ймовірність швидкої втрати якого нещодавно говорив співзасновник аналітичного проекту DeepState Руслан Мікула.

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А наразі DeepState пише: «Ворог окупував Вугледар та Обуховку. Волноваський район (за старою адміністративноюсистемою) повністю втрачено».

Про те, що ЗСУ відійшли, кажуть і в Інституті вивчення війни (ISW), згадуючи в своєму звіті про геолокаційні фото та відео з російськими прапорами в різних частинах міста від 30 вересня та 1 жовтня.

Фото DeepState

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Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомляв, що Вугледар раніше був зручний для оборони завдяки своєму розташуванню на висоті, але ворогові вдалося його зруйнувати та рухатися у фланг завдяки КАБам, пише korrespondent.net. А директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначав, що на місто наступають одразу п'ять російських бригад, тоді як захищає це місто лише 72-а бригада Чорних запорожців ЗСУ.



«Якщо просто брати і порахувати бригади, то п'ять російських бригад — бригада морської піхоти, штурмова, дві мотострілецькі, танкова проти однієї нашої 72-ї бригади Чорних запорожців. Тобто кількісна перевага зараз на боці супротивника. При тому, що ми знаємо, що у противника безліміт за особовим складом, а у нас справді є складнощі із заміною, поповненням особового складу», — заявив Згурець.

«Вугледар… місто за яке боролися ми всі, місто за яке поклали життя хлопці з різних підрозділів, місто де я зустрів війну зі зброєю. Я впевнено казав, що треба бути дол… ом, щоб допустити оточення наших хлопців, але хтось таки знайшовся. Дотримались до того, що бійцям довелося виходити з боями, під ударними дронами, малими групами, залишаючи поранених на розстріл ворогу», — пише у соцмережах мер Генічеська Станіслав Бунятов з 24ОШБ «Айдар».

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Ще напередодні голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомляв, що ворог знаходиться майже в центрі міста.

Втім, наразі офіційних підтверджень тому, що Вугледар залишений українськими військовими, немає.

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Раніше військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко зазначав, що бійці 72-ї бригади ЗСУ міцно укріпилися на позиціях під Вугледаром та створили потужну оборону, але на початку вересня 2024 року зс рф змінили тактику — перекинули на цей напрямок найбоєздатніші частини та почали охоплювати Вугледар із заходу і півночі. Це їм зрештою вдалося після окупації села Пречистівки на південний захід від міста (4 вересня) та села Водяне на північному сході (9 вересня).

Фото — скріншот

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