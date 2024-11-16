Охоронець Тищенка визнав провину у справі про напад у Дніпрі та пішов на співпрацю

Охоронець нардепа Миколи Тищенка Костянтин Цубера визнав провину у справі про напад на військового у Дніпрі. Він уклав угоду зі слідством.

Про це пишуть ЗМІ з посиланням на рішення суду.

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Згідно з матеріалами справи, Цубера визнав свою причетність до незаконного позбавлення волі особи, здійсненого за попередньою змовою (ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України), а також до катування (ч. 2 ст. 127), і надав свідчення щодо обставин нападу на військовослужбовця.

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У документах вказано, що у четвер 7 листопада, охоронець нардепа уклав угоду з прокурором, у межах якої визнав свою провину та взяв на себе зобов’язання співпрацювати зі слідством, зокрема надавати свідчення проти всіх осіб, причетних до злочину, включаючи народного депутата Тищенка.

Вирок передбачав п’ять років позбавлення волі. Однак, завдяки укладеній угоді, суд ухвалив рішення звільнити обвинуваченого від реального відбування покарання, призначивши йому іспитовий строк на два роки. За умови, що протягом цього періоду Цубера не вчинить нових кримінальних правопорушень, він уникне ув’язнення.

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Окрім цього, чоловік зобов’язаний час від часу з’являтися для реєстрації в органі нагляду, повідомляти про будь-які зміни місця проживання, роботи чи навчання, а також не виїжджати за межі України без погодження. Після ухвалення вироку Цубера вийшов із СІЗО, а також з нього стягнули на користь держави 6058 гривень, щоб відшкодувати витрати на судові експертизи.

Зазначимо, що у червні 2024 року в мережі з'явилося відео, на якому невідомі в камуфляжі напали на колишнього військового у Дніпрі. Як виявилося, постраждалим був боєць підрозділу Kraken Дмитро Павлов.

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Одним з учасників події був народний депутат України Микола Тищенко, що викликало суспільний резонанс. Внаслідок інциденту проти нардепа відкрили кримінальну справу. Далі у Тищенка провели обшуки та оголосили підозру у незаконному позбавленні волі. Теж саме чекало і ще одну особу, яка брала участь у цих подіях. Вчора стало відомо, що Тищенку продовжили запобіжний захід. Його залишили під цілодобовим домашнім арештом.

Раніше «ФАКТИ» писали, що ще один нардеп-втікач «виплив» на поверхню в Лондоні й вийшов в етер на каналі путіна з прокремлівськими заявами.

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