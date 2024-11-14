Нардеп-втікач вийшов в етер на каналі путіна з прокремлівськими заявами

Прихильник московського патріархату і все ще народний депутат України Артем Дмитрук, який втік з України та знаходиться у Лондоні, в черговий раз легалізував своє толерування диктаторського режиму путіна й кремлівських антиукраїнських наративів. Дмитрук дав інтерв’ю російському пропагандистському виданню Russia Today, забороненому на території ЄС. Під час бесіди з пропагандистами кремля тренер з паверліфтингу в Одесі, якого у 2019 році включили до виборчого списку «Слуги народу» й «занесли» в українську політику, традиційно жалівся на переслідування, катування та замахи на його життя.

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Дмитрук, який слідом за кремлівськими пропагандистами порівнює українських військових з німецькими фашистами, на догоду Russia Today і російським шовіністам розповідав про те, як Зеленський та глава Офісу президента Андрій Єрмак розправляються з політичними опонентами й продовжують розбудовувати «злочинний режим в Україні».

Проросійський політик-втікач, за його словами, вийшов із президентської партії «Слуга народу» після того, як в Офісі президента почали лунати критичні заяви на адресу білорусі та росії. Очікувано, що Дмитрук на противагу усьому цивілізованому світу не вважає владу в цих країнах диктаторською. Перед камерою Russia Today він озвучив таку версію виходу з партії «Слуга народу»: «Я не хотів, щоб громадяни України асоціювали мене вже тоді з цим злочинним режимом».

Нагадаємо, попри «злочинний режим в Україні», проросійський нардеп Артем Дмитрук вчиняв насильство щодо військових, захищав російську православну церкву, вносив заставу за затриманого за держзраду попа московського патріархату, звинувачував ЗСУ у «звірствах» в Курській області. А після того, як у публічному просторі з’явилась інформація про підготовку його затримання, Дмитрук 24 серпня 2024 року незаконно перетнув кордон з Молдовою. Уже після цього, 25 серпня, йому оголосили підозру.

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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що після незаконного виїзду за кордон проросійського політика буде проведене розслідування та ухвалені відповідні рішення. Проте Дмитрук все ще є нардепом, якого 29 серпня ДБР оголосило в міжнародний розшук.

Нагадаємо, що 2 вересня співробітники ДБР оголосили трьом особам підозру в незаконному переправленні підозрюваного в нападах на громадян України нардепа через державний кордон у так зване Придністров’я.

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