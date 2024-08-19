Тищенку продовжили цілодобовий домашній арешт

19 серпня Печерський районний суд Києва обрав Миколі Тищенку запобіжний захід. Йому продовжили перебування під цілодобовим домашнім арештом до 23 вересня. Про це повідомляє «Суспільне».

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Нардеп Микола Тищенко має повідомляти про зміну проживання, утриматись від спілкування з особами, яких визначив суд, залишити закордонний паспорт та носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо, Тищенка підозрюють у незаконному позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Так, 20 червня у місті Дніпро група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова («Син»), коли той гуляв із дитиною. На кадрах видно, що до цього причетна охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

У скандальному відео з Дніпра, на якому охорона нардепа Миколи Тищенка напала на колишнього військового та незаконно його утримувала, також фігурувала помічниця парламентарія Евеліна Андрієвська.

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Вранці 25 червня у ДБР розповіли, що нардепу Тищенку повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України).

Суд обрав запобіжний захід Тищенку у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю строком на 60 діб без права внесення застави.

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На фото у заголовку: Микола Тищенко під час судового засідання у Печерському суді Києва, 25 червня 2024 року (Фото «Суспільного»)

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