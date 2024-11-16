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Шоу-бізнес

Мобілізували прямо перед концертом: відома співачка була змушена відмінити виступ через дії ТЦК

19:35 16 листопада 2024
Цибульська

Популярна українська співачка Оля Цибульська, яка нещодавно терміново виїжджала з України, сьогодні розповіла, про чергову проблему.

Частині музикантів з її колективу вручили повістки. Сталося це на в'їзді до міста Вараш на Рівненщині. Зупинивши автобус, співробітники ТЦК вручили музикантам повістки і забрали їх із собою.

Таким чином запланований концерт зірваний.

Співачка перепросила й подякувала мешканцям міста за розуміння. Сказала, що квитки можна повернути.

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«Вараш, за декілька годин до концерту стою на сходах одного з ваших готелей. Без мейкапу і зачіски, бо концерту не буде. Хлопців музикантів, які мали сьогодні грати зі мною для вас на концерті, їм вручили повістки та мобілізували. Я можу вийти до вас сама, але це, напевно, не те, за чим ви прийшли. Дякую вам за розуміння», — повідомила Оля у сторіз.

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Нагадаємо, раніше подібна ситуація сталася з колективом українського гурту «Будьмо». Музикантам вручили повістки у Калуші, куди вони приїхали, щоб відіграти концерт в рамках благодійного туру. Виступ теж довелося скасувати.

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