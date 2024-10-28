Рішення прийнялось в один день: відома співачка терміново залишила Україну

Популярна українська співачка Оля Цибульська, яка нещодавно здивувала зізнанням, несподівано повідомила, що виїхала за кордон разом зі своїм сином.

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«Я поїхала з України. Рішення прийнялось в один день. Це не втеча. Це свідоме бажання змінити життя. Я запланувала справи, записалась до косметолога, лягла спати, не спала, бо гучно, і на ранок сталося це», — написала вона.

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Цибульська повідомила, що простояла на кордоні 10 годин.

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Співачка не зазначила, куди саме поїхала та, чи планує повертатися.

Як писали «ФАКТИ», у вересні Цибульська написала, що має відчуття, ніби живе подвійне життя.

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«У мене відчуття, що я живу подвійне життя. Вночі обстріли. Зранку — повний мейкап і зйомки. Вдень трагічні новини. Ввечері — показ. Життя в Україні ніколи не буде тільки чорне або тільки біле. Ми постійно балансуємо десь у відтінках сірого. Не можна впадати у крайнощі», — зізналась співачка.

Також раніше співачка зізналась, що на початку повномасштабного вторгнення у неї були проблеми з психічним здоров’ям. Вона мусила звернутися до лікарів та пройти спеціальний курс лікування.

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