Концерт скасовано: учасникам українського гурту вручили повістки просто після виступу

Український гурт «Будьмо», який весною порадував слухачів новою піснею, мобілізували просто після виступу.

Про це пише «Галицький кореспондент».

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Виявляється, музиканти приїхали до Калуша, щоб відіграти там концерт 21 серпня в рамках благодійного туру. Втім, неочікувано плани на майбутні виступи вмить довелося скасувати, адже того вечора всім чотирьом учасникам гурту було вручено повістки.

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Після чого артисти були відправлені на військово-лікарську комісію до цілодобової Івано-Франківської обласної клінічної лікарні.

Про рішення не ховатися по зарубіжних країнах, а приєднатися до лав ЗСУ підтвердили і самі музиканти. Про це написав у соцмережі фронтмен гурту «Будьмо» Ростислав Коваль. При цьому він додав фото всіх чотирьох членів гурту у військовій формі. Наразі хлопці доєднаються до 102-ї ОБрТрО й мають надію згодом повернутися до музики.

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«У цей нелегкий час для нашої держави, ми свідомо прийняли рішення вступити до лав Збройний сил України! Від сьогодні ми солдати 102 ОБрТрО! За плечима 279 благодійних концертів у підтримку ЗСУ! Ми обіцяємо, що і надалі будемо тішити вас новими піснями і віримо, що зможете нас побачити на сцені, але вже у новому амплуа! Дякуємо за вашу підтримку! Віримо у нашу перемогу. Слава Україні! Героям Слава», — повідомив співак.

Нагадаємо, що на відміну від прикарпатців, інший артист, Олег Винник, вибрав долю ухилянта, і «відсиджується» з початку війни у Німеччині. І це стало однією з причин, чому «повернення» співака на сцену стало не тріумфальним, а майже пройшло ніким не поміченим.

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