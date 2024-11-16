Гуляйте серед красивої осені: синоптикиня порадувала прогнозом погоди на неділю, 17 листопада

Як і передбачали синоптики, у неділю, 17 листопада, погода в Україні буде комфортною, без опадів. Повітря прогріється до +12 градусів.

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Найтепліше буде на Прикарпатті, Київщині, Одещині та в Криму. Вдень +7…+12 градусів.

На Харківщині, максимально +4…+6 градусів, пише у соцмережі синоптикиня Наталка Діденко.

У Києві у неділю також буде сухо і потепліє до +9…+11 градусів.

«Грійтеся, використовуйте час без шапок, гуляйте серед красивої осені, бо наступний тиждень принесе істотну зміну погоди в бік какибеки», — зазначає синоптикиня.

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За прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, 17 листопада:

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- У західних регіонах очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 5 — 10 м/с; у Карпатському регіоні змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі −3…+2 °С, вдень +4…+9 °С, на Буковині до +11 °С.

- У північних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +1…+6 °С, вдень +6…+11 °С.

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- У центральних областях прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважатиме південно-західного напрямку, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме −1…+4 °С, вдень +6…+11 °С.

- У південній частині України та у Криму очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах 0…+5 °С, вдень +6…+11 °С.

- У східних регіонах очікується хмарна погода, без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі передбачається в діапазоні −3…+2 °С, вдень +3…+8 °С.

Нагадаємо, за прогнозом Кібальчича, у третій декаді листопада очікується зниження температури, а також опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

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