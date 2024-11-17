Ще одній категорії військовозобов'язаних українців можуть надати відстрочку від мобілізації

В Україні, де триває загальна мобілізація, можуть запровадити відстрочку від призову для колишніх цивільних заручників. З такою пропозицією виступив омбудсман України Дмитро Лубінець.

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«18 травня 2024 року набув чинності Закон № 3633-ІХ. Він передбачає, що колишні військовополонені мають право бути звільненими з військової служби, якщо вони не висловили бажання продовжувати службу. Також вони мають право не підлягати примусовій мобілізації. Водночас цивільні чоловіки, які були незаконно позбавлені волі Росією і теж перебували в неналежних умовах та піддавалися тортурам, підлягають мобілізації на рівні з іншими військовозобов’язаними», — повідомив він.

За словами Лубінця, родини незаконно ув’язнених цивільних внаслідок агресії проти України та громадські організації звертаються до Офісу Омбудсмана, оскільки цього року почастішали випадки повернення цивільних чоловіків, які стикаються з питанням мобілізації.

«Вони занепокоєні, що звільнені родичі знову матимуть ризик ув’язнення або полону, чого їхнє фізичне і психічне здоров’я не зможе витримати. Також родичі бачать дискримінаційний характер українського законодавства. Проблемою є те, що міжнародних стандартів, які регулюють права таких осіб, не існує. Україна вперше стикнулася з ситуацією, коли держава-агресор в порушення норм міжнародного гуманітарного права затримує цивільних осіб. Нашій державі самій доводиться створювати правові стандарти, які будуть прикладом для інших країн. Я звернувся з пропозиціями до відповідних профільних Комітетів Верховної Ради України», — написав омбудсман.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно Кабмін змінив правила бронювання від мобілізації.

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