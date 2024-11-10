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Суспільство та люди

Онлайн-відстрочка від мобілізації: хто має право її оформити

17:19 10 листопада 2024
Мобільний застосунок Резерв+

Кілька днів тому в Міноборони повідомили про успішне завершення бета-тестування системи для надання відстрочок від мобілізації для людей з інвалідністю та студентів (аспірантів) у мобільному застосунку «Резерв+», оновлена версія якого є доступною в AppStore та PlayMarket.

За повідомленням Міністерства соціальної політики, можливість оформити онлайн-відстрочку мають:

  • люди з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення, що підтверджує отримання пенсії по інвалідності;
  • студенти та аспіранти, які здобувають послідовну освіту. Наприклад, після бакалавра здобувають ступінь магістра. Або ж після магістра навчаються на аспірантурі.

Однак на першому етапі проекту опцією можуть скористатися лише особи з інвалідністю, які мають пенсійне посвідчення, а вже на другому етапі онлайн-відстрочка буде також доступна для людей з інвалідністю, які зареєстровані в Централізованому банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ).

Щоб скористатися автоматичною відстрочкою, необхідно авторизуватися у «Резерв+» і надіслати запит. Система перевірить, чи маєте ви право на відстрочку. Якщо так, то цей статус відобразиться в електронному військовому документі.

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«Українці зможуть не стояти у чергах і збирати папірці, щоб подовжити відстрочку кожні три місяці. З працівників ТЦК зніметься джерело додаткового навантаження. Найголовніше — запуском онлайн-відстрочок ми продовжуємо поповнювати екосистему продуктів для військовозобов'язаних, що допомагають їм розв'язувати питання не у чергах, а за допомогою кількох хвилин і смартфону», — зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Також нагадаємо про рішення Верховного Суду, за яким відстрочка від мобілізації не поширюється на відчимів, які виховують дитину з інвалідністю.

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