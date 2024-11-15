Кабмін змінив правила бронювання від мобілізації: що важливо знати

У п'ятницю, 15 листопада, завершився період, який було відведено на перегляд критеріїв бронювання військовозобов'язаних та критеріїв критичності для підприємств.

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Як повідомив прем'єрміністр Денис Шмигаль, аудит підприємств та організацій, які мають статус критичних та мають право бронювати співробітників, закінчився. Під час перевірок було виявлено низку проблемних моментів, які потрібно усунути.

За його словами, віднині регіональні та галузеві критерії критичності підприємств тепер будуть погоджуватись із Міноборони та Мінекономіки. А для приватного сектору зарплатний критерій та відсутність боргів перед бюджетом став обов’язковим для бронювання працівників.

«Зокрема, нарахована середня зарплата у підприємстві й у заброньованого працівника повинна бути не менше 2,5 мінімальних зарплат. Це дозволить зменшити ризик зловживань, коли компанії працевлаштовують людину заради „тіньової“ домовленості про бронювання», — зазначив він та додав, що з 1 грудня всі бронювання здійснюватимуться через «Дію». Підприємства та організації на відповідність критеріям перевірятимуть щомісяці.

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«Новий порядок діятиме з 1 грудня. Для всіх, хто вже має відстрочки, буде перехідний період на нові умови до 28 лютого. До цієї дати всі підприємства мають поновити бронювання своїх працівників згідно з новими умовами незалежно від того, як і коли воно відбувалося», — додав Денис Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що через «Дію» подаватимуться відповідні документи і заявник отримуватиме результат бронювання зі статусами працівників: заброньовано, не заброньовано (з поясненням), або не підлягає бронюванню. Після цього заброньовані працівники зможуть перевірити свій статус у застосунку «Резерв+» та сформувати військово-обліковий документ на порталі «Дія». Опрацювання такої заявки триватиме три дні.

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Фото зі сторінки прем'єрміністра у соцмережах

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