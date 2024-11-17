У Кличка відреагували на вимогу киян змінити правила роботи метро під час повітряних тривог

В Києві, який часто обстрілюють росіяни ракетами та дронами, не задовольнятимуть вимогу киян не закривати наземні станції метро під час тривог. Про це в етері «Громадського радіо» 17 листопада повідомив речник КМДА Михайло Шаманов.

ВІДЕО ДНЯ

«Коли в столиці працюють Сили і засоби протиповітряної оборони, вони збивають і ракети, і дрони. Відповідно, ці уламки можуть, на жаль, падати. Вони не розчиняються в повітрі. Це несе потенційну небезпеку, тому ми змушені перекривати ті ділянки метро, які виходять на поверхню. Тому рух метро і весь комунальний транспорт зупиняється», — зазначив речник КМДА.

Раніше чергова петиція щодо усунення транспортного колапсу для мешканців Лівобережжя набрала необхідні для розгляду Київрадою підписи, питання безпеки є пріоритетним.

Як писали «ФАКТИ», 17 листопада росія здійснила наймасовіший удар по Україні за останні три місяці. Під час нічної і ранкової атаки ворога ворогом було застосовано різні види ракетного і дронового озброєння. Під ударом перебували майже всі області і обласні центри. Ракетна атака тривала 2 години, атака БпЛА — понад 10 годин.

РЕКЛАМА

Фото: mistokiya.com.ua

РЕКЛАМА

123

Читайте нас у Facebook