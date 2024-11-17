Росіяни потужно атакують Україну всіма видами ракет, запроваджено аварійні відключення електрики (фото)

Вночі та рано-вранці 17 листопада ворог знову здійснив потужну ракетно-дронову атаку на Україну.

Як повідомляють моніторингові канали, росіяни підняли у повітря 17 стратегічних бомбардувальників Ту-95 та сім Ту-160. Було здійснено пуски крилатих ракет Х-101 із району Каспійського моря. Водночас близько 15−20 «Калібрів» було випущено кораблями Чорноморського флоту з району Новоросійська, а ворожі безпілотники атакували Миколаїв, де в результаті було зафіксовано «прильоти» у житловий сектор.

ВІДЕО ДНЯ

За повідомленням обласного управління ДСНС, увечері ракетний удар (попередньо «Іскандер-М») було здійснено по інфраструктурному об'єкту, а рано-вранці 17 листопада в результаті атаки дронів постраждали приватний сектор, багатоповерховий будинок, автомобілі, торговий центр, об'єкт інфраструктури. Виникло кілька пожеж.

Ліквідація загоряння

РЕКЛАМА

Допомога постраждалим

«В результаті атаки загинули дві жінки, поранені шестеро людей, зокрема двоє дітей», — додали рятувальники.

РЕКЛАМА

Повідомлялося також про пуск «Кинджалів» літаками МіГ-31 у напрямку Києва. За деякою інформацією, Київ зазнав удару і гіперзвукових ракет «Циркон».

Внаслідок падіння уламків однієї з ракет спалахнув дах житлової п'ятиповерхівки у Печерському районі столиці, повідомили у КГВА.

РЕКЛАМА

За інформацією мера Віталія Кличка, одну із мешканок будинку госпіталізували. Попередньо у будівлі на 4 поверсі пошкоджені стіни та стеля.

У постраждалій квартирі

Згодом стало відомо, що допомога медиків знадобилася ще одній жінці.

Відповідно до зведеної інформації КГВА, внаслідок комбінованого ракетно-дронового удару по Києву уламки збитих дронів і ракет падали також у Голосіївському та Деснянському районах. Проте там обійшлося без постраждалих.

Окрім Миколаєва та Києва, вибухи були зафіксовані в Одесі, Запоріжжі, Дніпрі, Павлограді та Кривому Розі, а також у Черкаській області. Нині більшість ракет перебуває у повітряному просторі західних областей країни.

У деяких регіонах, зокрема у Києві, запроваджено аварійні відключення електрики. Про це попередили у компанії ДПЕК. Міністр енергетики Герман Галущенко акцентував увагу на тому, що ворог цілеспрямовано атакує об'єкти енергетичної інфраструктури.

«Відбувається чергова масована атака на енергосистему. Ворог атакує об'єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні. Оператор системи передачі терміново запровадив режим екстрених відключень електроенергії. Де можливо, рятувальники та енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків», — написав він у соцмережі.

Через аварійні відключення в Одесі зупинився весь електротранспорт, повідомляють місцеві ЗМІ.

Нагадаємо, що на початку листопада енергетики попередили про можливе повернення графіків відключення світла — тоді це пояснювали похолоданням та збільшенням навантаження на мережі.

547

Читайте нас у Facebook