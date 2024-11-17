Наймасовіший удар за останні три місяці: подробиці відбитої атаки ворога на Україну

Під час нічної і ранкової атаки ворога на Україну 17 листопада ворогом було застосовано різні види ракетного і дронового озброєння. Зокрема за інформацією моніторингових джерел, ППО довелося вібивати атаку:

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крилатих ракет Х-101/55, запущених бортами Ту-95мс з району Саратовської області рф та Каспійського регіону;

крилатих ракет Зм14 комплексу «Калібр», запущених з акваторїї Чорного моря;

крилатих керованих ракет Х-59/69/31П, запущених з акваторій Азовського та Чорного моря;

крилатих надзвукових ракет Х-22, запущених з 4 бортів Ту-22м3 з акваторії Чорного моря рф;

балістичних ракет 9м723 ОТРК «Іскандер-М"/КN-23;

балістичних ЗКР, випущених з комплексів С-300/С-400 з території Криму та Бєлгородської області;

аеробалістичних надзвукових ракет Х-47м2 комплексу «Кинджал»;

гіперзвукових крилатих ракет 3м22 комплексу «Циркон», випущених з Криму;

БпЛА типів «Шахед-Герань», «Гербера» та імітаційного призначення.

Під ударом перебували майже всі області і обласні центри. Ракетна атака тривала 2 години, атака БпЛА — понад 10 годин (триває досі).

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Попередні дані про вибухи

За даними ЗМІ, наслідки ударів по регіонах:

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Київська область — пожежа на даху п’ятиповерхового житлового будинку. Уламки впали поблизу «Сільпо» в Голосіївському районі, а у Деснянському районі — на територію парку;

Рівненська область — внаслідок удару по енергетичній інфраструктурі області відбулося відключення електропостачання та водопостачання;

Волинська область — влучання в обʼєкти критичної інфраструктури. Є відключення світла;

Вінницька область — зафіксовані влучання в обʼєкти критичної інфраструктури. Є відключення світла.

Запорізька область — зафіксовано удар по обʼєктах критичної інфраструктури. Дані про наслідки уточнюються;

Одеська область — внаслідок удару по енергетичній інфраструктурі в місті зникло електропостачання, водопостачання, зупинився весь електричний транспорт;

Полтавська область — зафіксовано вибухи поблизу Кременчука прогриміли вибухи, наразі піднімається дим з місця ймовірного попадання. В області аварійні відключення.

Дніпропетровська область — в обласному центрі пошкоджені багатоповерхівки, навчальний заклад, автівка. Наразі відомо про одну постраждалу людину. У Кривому Розі чули звуки вибухів;.

Львівська область — внаслідок падіння уламків ворожої ракети відбулись руйнування з подальшою пожежою гаражів. Відомо про щонайменше одного загиблого;

Миколаївська область — відбувся прильот «Шахеду» по житловому будинку в Миколаєві. Там двоє загиблих, ще 6 осіб поранено, серед них є діти.

Крім того, на Дніпропетровщині, за повідомленням «Укрзалізниці», внаслідок ворожого обстрілу депо загинуло двоє залізничників. Ще трьох їхніх колег було поранено.

Також перевізник повідомив, що через масований ворожий обстріл знеструмлені декілька залізничних ділянок на півдні, заході та північному сході України.

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Станом на 9:42 із затримкою курсували наступні пасажирські поїзди:

№ 51 Запоріжжя — Одеса;

№ 207 Харків — Одеса;

№ 25/135 Ясіня, Чернівці — Одеса;

№ 78 Ковель — Одеса;

№ 87 Запоріжжя — Ковель;

№ 59 Харків — Одеса.

На зазначені ділянки вже виїхали резервні тепловози для відновлення руху.

Президент Володимир Зеленський у соцмережі подякував захисникам неба, зазначивши, що сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей.

«Ми вдячні всій нашій протиповітряній обороні, яка була залучена до відбиття цієї атаки: зенітним ракетним військам, нашій авіації — пілотам F-16, „сушок“ та МіГів, мобільним вогневим групам, РЕБ — усі організовано відпрацювали. Дякую вам за надійний захист», — написав він.

Нагадаємо, що під час попередньої атаки в ніч на 16 листопада, ворог запустив по Україні 83 дрони та ракету С-300. Остання завдала удару по Харківщині.

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