Домашня поразка Італії та «воскресіння» англійців: відеоогляди матчів Ліги націй

У неділю, 17 листопада, стартувала програма останнього, 6-го, туру групової стадії Ліги націй, у якому зіграють Албанія та Україна.

Дивізіон А

ВІДЕО ДНЯ

Група 2

Італія — Франція — 1:3 (Камбьясо, 33 — Рабьо, 2, 65, Вікаріо, 35, у свої ворота).

РЕКЛАМА

Італійці, які здолали французів у гостях (3:1), продовжили свою серію без перемог у домашніх зустрічах із «триколірними» до шести поєдинків (остання перемога Скуадри Адзурри вдома датована 1962 роком!) і втратили лідерство у групі.

Ізраїль — Бельгія — 1:0 (Шуа, 86).

РЕКЛАМА

Підсумкове становище команд: 1. Франція — 13 очок; 2. Італія — 13; 3. Бельгія — 4; 4. Ізраїль — 4.

Дивізіон В

РЕКЛАМА

Група 2

Англія — Ірландія — 5:0 (Кейн, 53, з пенальті, Гордон, 55, Галахер, 58, Боуен, 76, Харвуд-Белліс, 79). На 51-й хвилині вилучено Скейлса (Ірландія).

Родоначальники футболу завдяки перевазі в особистих зустрічах випередили у групі греків і повернулися до елітного дивізіону Ліги націй.

Фінляндія — Греція — 0:2 (Бакасетас, 52, Цоліс, 56).

Підсумкове становище команд: 1. Англія — 15; 2. Греція — 15; 3. Ірландія — 6; 4. Фінляндія — 0.

Група 3

Австрія — Словенія — 1:1 (Шмід, 27 — Гнєзда Черін, 84).

Норвегія — Казахстан — 5:0 (Холанд, 23, 37, 71, Серлот, 41, Нуса, 76).

Команда Казахстану під керівництвом росіянина Станіслава Черчесова завершила груповий турнір вильотом із другого за силою дивізіону із загальною різницею м'ячів 0:15.

Підсумкове становище команд: 1. Норвегія — 13; 2. Австрія — 11; 3. Словенія — 8; 4. Казахстан — 1.

Дивізіон С

Група 4

Латвія — Вірменія — 1:2 (Улдрікіс, 70 — Сперцян, 48, Міранян, 74).

Північна Македонія — Фарерські острови — 1:0 (Міовські, 62).

Підсумкове становище команд: 1. Північна Македонія — 16; 2. Вірменія — 7; 3. Фарерські острови — 6; 4. Латвія — 4.

У понеділок, 18 листопада, у Лізі націй зіграють: дивізіон А — група 1: Хорватія — Португалія, Польща — Шотландія, група 4 — Іспанія — Швейцарія, Сербія — Данія; дивізіон В — група 2: Румунія — Кіпр, Косово — Литва; група 4 — Болгарія — білорусь, Люксембург — Північна Ірландія; дивізіон D — група 1: Ліхтенштейн — Сан-Марино.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна Німеччини четвертий матч поспіль виграла в тому самому місті з рахунком 7:0.

Фото X England

29

Читайте нас у Facebook