Чехія зіграла внічию з албанцями та позбавила команду Реброва шансу виграти групу: відеоогляди матчів Ліги націй

У суботу, 16 листопада, дев'ятьма поєдинками у трьох дивізіонах фінішувала програма 5-го туру Ліги націй. Слідом за Німеччиною, Італією та Францією, а також Іспанією та Португалією до чвертьфіналу турніру вийшли Нідерланди.

ВІДЕО ДНЯ

Ліга націй. 5-й тур

Дивізіон А

Група 3

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Нідерланди — Угорщина — 4:0 (Вегхорст, 9, з пенальті, Гакпо, 45+12, з пенальті, Дюмфріс, 64, Копмайнерс, 86).

Через сім хвилин після початку зустрічі в Амстердамі помічникові головного тренера збірної Угорщини Адаму Салаї стало погано на лаві запасних, і гра була перервана на чверть години. Поки лікарі реанімували 36-річного екскапітана національної команди (86 матчів, 26 голів), гравці обох команд утворили навколо місця інциденту живе кільце. І лише коли Салаї госпіталізували, матч поновився.

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«Адаму Салаї стало погано на перших хвилинах матчу Нідерланди — Угорщина, але його стан стабільний, і він у свідомості. Кілька хвилин тому його доправили на машині швидкої допомоги до лікарні Амстердама для обстеження», — повідомила Угорська футбольна асоціація в соцмережі X.

Німеччина — Боснія та Герцеговина — 7:0 (Мусіала, 2, Кляйндінст, 23, 79, Хаверц, 37, Вірц, 50, 57, Сане, 66).

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З глузду з'їхати! Збірна Німеччини виграла кожен із чотирьох своїх останніх матчів у Фрайбурзі з однаковим рахунком 7:0 (2002-го постраждав Кувейт, 2004-го — Мальта, 2006-го — Люксембург і ось тепер — боснійці).

Становище команд: 1. Німеччина — 13; 2. Нідерланди — 8; 3. Угорщина — 5; 4. Боснія та Герцеговина — 1.

Дивізіон В

Група 1

Грузія — Україна — 1:1 (Мікаутадзе, 76 — Квірквелія, 7 у свої ворота).

Албанія — Чехія — 0:0 .

Команда Чехії завдяки нічиїй в Тирані не лише убезпечила себе від прямого вильоту в нижчий дивізіон, а й позбавила команду Сергія Реброва шансів виграти групу (команда Івана Гашека в будь-якому випадку буде вище за «жовто-синіх» завдяки особистим зустрічам — 3:2 та 1:1).

Становище команд: 1. Чехія — 8 очок (різниця м'ячів — 7:7); 2. Грузія — 7 (6:4); 3. Албанія — 7 (3:4); 4. Україна — 5 (6:7).

Група 4

Туреччина — Уельс — 0:0. На 89-й хвилині Актюркоглу (Туреччина) не реалізував пенальті.

Чорногорія — Ісландія — 0:2 (Оскарссон, 74, Йоханнессон, 88).

Становище команд: 1. Туреччина — 11; 2. Уельс — 9; 3. Ісландія — 7; 4. Чорногорія — 0.

Дивізіон С

Група 1

Азербайджан — Естонія — 0:0.

Швеція — Словаччина — 2:1 (Дьокереш, 3, Ісак, 48 — Ганцко, 19). На 90-й хвилині вилучено Шкриньяра (Словаччина).

Становище команд: 1. Швеція — 13; 2. Словаччина — 10; 3. Естонія — 4; 4. Азербайджан — 1.

Дивізіон D

Група 2

Андорра — Молдова — 0:1 (Постолакі, 90+2).

Становище команд: 1. Молдова — 9 (4); 2. Мальта — 6 (3); 3. Андорра — 0 (3).

У неділю, 17 листопада, в рамках останнього, 6-го, туру Ліги націй зіграють: дивізіон А — група 2: Італія — Франція, Ізраїль — Бельгія; дивізіон В — група 2: Англія — Ірландія, Фінляндія — Греція, група 3: Австрія — Словенія, Норвегія — Казахстан; дивізіон С — група 4: Латвія — Вірменія, Північна Македонія — Фарерські острови.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що молодіжна збірна України зіграла внічию з Португалією у спарингу із шістьма голами.

Фото isport. cz

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