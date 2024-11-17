Де дивитись онлайн Албанія — Україна: розклад трансляцій та прогноз на вирішальний матч у групі Ліги націй

У вівторок, 19 листопада, збірна України з футболу, яка зіграла внічию з грузинами (1:1), проведе на стадіоні Air Albania у Тирані вирішальний матч у групі дивізіону В Ліги націй проти Албанії, що не зуміла здолати чехів (0:0).

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Оскільки команда Сергія Реброва посідає у квартеті останнє місце, то від прямого вильоту її врятує лише перемога. У разі успіху «жовто-сині» посядуть або друге, або третє місце і в березні 2025-го зіграють у плей-оф. Друга позиція у групі дозволить Україні поборотися (з однією з третіх команд дивізіону А) за підвищення у класі, а третя — за збереження місця у дивізіоні В (з однією із других команд дивізіону С). Поразка чи нічия у протистоянні з албанцями — прямий виліт у третій за силою дивізіон турніру.

Раніше суперники зустрічалися один з одним сім разів, і албанцям лише у нинішньому розіграші вдалося вперше обіграти Україну (2:1). Раніше балканці в поєдинках із «жовто-синіми» мали п'ять поразок і нічию із загальною різницею м'ячів — 4:13: Албанія — Україна — 0:1 і Україна — Албанія — 1:0 у 1997-му, Албанія — Україна — 0:2 та Україна — Албанія — 2:2 у 2005-му, Албанія — Україна — 1:3 у 2016-го, а також Албанія — Україна — 1:4 у 2018-му.

У майбутньому протистоянні, яке довірили судити португальцю Жуану Пінейру, букмекери вбачають фаворитом збірну України. Наприклад, контора William Hill ставки на перемогу команди Сергія Реброва приймає з коефіцієнтом 2,30, на нічию — 3,30, на виграш підопічних колишнього футболіста «Арсенала», «Барселони», «Манчестер Сіті» та збірної Бразилії Сільвіньо — 3,00.

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У прямому ефірі поєдинок Албанія — Україна на території нашої країни дивіться безкоштовно о 21:45 на регіональних каналах «Суспільного» («Суспільне: Київ», «Суспільне: Одеса», «Суспільне: Рівне» тощо). Також пряму трансляцію з Тирани заплановано на медіа-сервісі MEGOGO .

Ліга націй. Дивізіон В. Група 1. 6-й тур

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19 листопада (вівторок)

Албанія — Україна 21:45 регіональні канали «Суспільного», MEGOGO

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Додамо, що у паралельному матчі у квартеті зіграють Чехія та Грузія.

Становище команд: 1. Чехія — 8 очок (різниця м'ячів — 7:7); 2. Грузія — 7 (6:4); 3. Албанія — 7 (3:4); 4. Україна — 5 (6:7).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що молодіжна збірна України врятувалася від поразки у спарингу у Португалії.

Фото uaf.ua

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