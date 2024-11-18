У Києві призупинено рух фунікулера: в чому причина

У Києві, сьогодні, 18 листопада, тимчасово зупинено рух фунікулера. Про це повідомили у «Київпастрансі».

Як пояснюють на підприємстві, рух фунікулера призупинено через відсутність світла.

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«Рух фунікулера зупинено через відсутність напруги. Перепрошуємо за тимчасові незручності», — йдеться у повідомленні.

Інші подробиці щодо відновлення його руху не уточнюються.

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Зазначимо, що київський фунікулер — це один із символів столиці України, що з’єднує Верхнє місто (біля Михайлівської площі) з Подолом (Контрактовою площею). Його відкрили 7 травня 1905 року.

Вперше фунікулер назвали «Михайлівським електричним підйомом» через його близькість до Михайлівського Золотоверхого монастиря.

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За час існування фунікулер неодноразово модернізували. Зокрема, у 1928, 1958 та 1984 роках замінювали вагони та вдосконалювали технічні системи.

Й сьогодні фунікулер залишається популярним як серед туристів, так і серед місцевих жителів, забезпечуючи швидке й мальовниче сполучення між історичними районами Києва.

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Нагадаємо, у квітні цього року на київському фунікулері сталася трагедія. Під час сварки один з хлопців розбив скло та поранив уламком свого опонента. Удар прийшовся по горлу. Від крововтрати потерпілий загинув до прибуття медиків. Хлопцю було 16 років.

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