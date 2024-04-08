Вбивство у київському фунікулері: загинув 16-річний юнак
В Києві стався моторошний інцидент на станції Київського фунікулеру. За повідомленням Telegram-каналів, під час сварки увечірі 7 квітня один з хлопців розбив скло та поранив уламком свого опонента. Удар прийшовся по горлу.
Від крововтрати потерпілий загинув до прибуття медиків.
Наразі відомо, що загиблому було 16 років, а його нападника затримала поліція.
Також повідомляється, що все сталося на верхній станції фунікулера. Рух поїздів тимчасово зупиняли.
Нагадаємо, що напередодні в Києві також було скоєно напад на співробітника ТЦК — один з них зазнав удару по голові, а іншому хотіли завдати ножового поранення.1212
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