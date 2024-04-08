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Події

Вбивство у київському фунікулері: загинув 16-річний юнак

10:10 8 квітня 2024
Верхня станція фунікулера

В Києві стався моторошний інцидент на станції Київського фунікулеру. За повідомленням Telegram-каналів, під час сварки увечірі 7 квітня один з хлопців розбив скло та поранив уламком свого опонента. Удар прийшовся по горлу.

Кров потерпілого потрапила на свідка подій

Від крововтрати потерпілий загинув до прибуття медиків.

Наразі відомо, що загиблому було 16 років, а його нападника затримала поліція.

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Також повідомляється, що все сталося на верхній станції фунікулера. Рух поїздів тимчасово зупиняли.

Нагадаємо, що напередодні в Києві також було скоєно напад на співробітника ТЦК — один з них зазнав удару по голові, а іншому хотіли завдати ножового поранення.

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