Вбивство у київському фунікулері: загинув 16-річний юнак

В Києві стався моторошний інцидент на станції Київського фунікулеру. За повідомленням Telegram-каналів, під час сварки увечірі 7 квітня один з хлопців розбив скло та поранив уламком свого опонента. Удар прийшовся по горлу.

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Кров потерпілого потрапила на свідка подій

Від крововтрати потерпілий загинув до прибуття медиків.

Наразі відомо, що загиблому було 16 років, а його нападника затримала поліція.

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Також повідомляється, що все сталося на верхній станції фунікулера. Рух поїздів тимчасово зупиняли.

Нагадаємо, що напередодні в Києві також було скоєно напад на співробітника ТЦК — один з них зазнав удару по голові, а іншому хотіли завдати ножового поранення.

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