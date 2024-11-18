Сніг, ожеледиця та хуртовини: синоптики попередили про різке погіршення погоди в Україні

Підтверджуються прогнози синоптиків щодо погіршення погоди в Україні — найближчими днями очікуються похолодання та опади.

Синоптикиня Наталія Діденко попереджає, що стрімка зміна погоди очікується 21−23 листопада: йтимуть атмосферні фронти, з ними сильні вітри, а за ними — холоди.

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«Тому десь буде дощ, а десь — вже сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь та зʼявиться ожеледиця», — зазначила вона та порадила як пішоходам, так і водіям буди обережнішими на дорогах.

А в Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що 21−23 листопада у більшості регіонів України, а 24 листопада у східних областях очікується значний дощ та сніг, пориви вітру 15−20 м/с.

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В Карпатах — сильні снігопади, пориви вітру 25−30 м/с, хуртовини.

«В Україні, крім південної частини, утворення снігового покриву висотою 3−15 см (в Карпатах 20−50 см), на дорогах ожеледиця; місцями спостерігатиметься ожеледь та налипання мокрого снігу», — попереджають в ДСНС.

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Раніше метеоролог Ігор Кібальчич, прогнозуючи погоду в листопаді, зазначав, що в третю декаду останнього осіннього місяця на більшій частині території України очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Температура вдень часто буде нижче 0. За його прогнозами, середньомісячна температура листопада буде в межах норми, а місцями трохи нижче за норму — на 1 — 1,5 °С, тобто на рівні 0…+5 °С. Тепліше буде в Одеській області та Криму — до +6…+7 °С.

Фото Pixabay

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