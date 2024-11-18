Данія стала останнім чвертьфіналістом Ліги націй: відеоогляди матчів

У понеділок, 18 листопада, дев'ятьма матчами у п'яти групах дивізіонів А, В та D фінішувала програма групового турніру Ліги націй. Нагадаємо, що збірна України в останньому поєдинку зіграє в гостях із албанцями.

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Поки що стали відомі всі чвертьфіналісти, які у березні 2025-го продовжать боротьбу за перемогу у Лізі націй. Під час жеребкування 22 листопада переможці груп (Португалія, Франція, Німеччина та Іспанія) отримають у суперники одну команд, що посіли другі місця (Хорватія, Італія, Нідерланди та Данія, яка потрапила до вісімки найсильніших після нічиєї з сербами).

Дивізіон А

Група 1

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Хорватія — Португалія — 1:1 (Гвардіол, 65 — Жоау Феліш, 33).

Польща — Шотландія — 1:2 (Пьонтковські, 59 — Макгінн, 3, Робертсон, 90+3).

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Підсумкове становище команд: 1. Португалія — 14 очок; 2. Хорватія — 8; 3. Шотландія — 7; 4. Польща — 4.

Група 4

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Іспанія — Швейцарія — 3:2 (Піно, 32, Хіль, 68, Сарагоса, 90+2, з пенальті — Монтейро, 63, Зечірі, 85, з пенальті). На 32-й хвилині Педрі (Іспанія) не реалізував пенальті.

Сербія — Данія — 0:0. На 90+5-й хвилині вилучено Павловича (Сербія).

Підсумкове становище команд: 1. Іспанія — 16; 2. Данія — 8; 3. Сербія — 6; 4. Швейцарія — 2.

Дивізіон В

Група 2

Румунія — Кіпр — 4:1 (Бірліджа, 2, Марін, 42, 83, Хаджі, 80 — Піттас, 52). На 77-й хвилині вилучено Лайфіса (Кіпр).

Косово — Литва — 1:0 (Яшарі, 5). На 45+1-й хвилині вилучено Яшарі (Косово).

Переможний гол косоварів забив футболіст черкаського ЛНЗ Яшарі, який наприкінці першого тайму отримав пряму червону картку.

Становище команд: 1. Румунія — 15 (5); 2. Косово — 12 (5); 3. Кіпр — 6 (6); 4. Литва — 0 (6).

Група 4

Болгарія — білорусь — 1:1 (Панайотов, 13 — Мартинович, 70).

Люксембург — Північна Ірландія — 2:2 (Корац, 72, Родрігеш, 75 — Прайс, 19, Бредлі, 50).

Підсумкове становище команд: 1. Північна Ірландія — 11; 2. Болгарія — 9; 3. білорусь — 7; 4. Люксембург — 3.

Дивізіон D

Група 1

Ліхтенштейн — Сан-Марино — 1:3 (Зеле, 40 — Лаццарі, 46, Нанні, 66, Голінуччі, 87).

Підсумкове команд: 1. Сан-Марино — 7; 2. Гібралтар — 6; 3. Ліхтенштейн — 2.

У вівторок, 19 листопада, груповий турнір Ліги націй завершиться двобоями: дивізіон А — група 3: Боснія та Герцеговина — Нідерланди, Угорщина — Німеччина; дивізіон В — група 1: Албанія — Україна, Чехія — Грузія, група 4: Уельс — Ісландія, Чорногорія — Туреччина; дивізіон С — група 1: Словаччина — Естонія, Швеція — Азербайджан; дивізіон D — група 2: Мальта — Андорра.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися пряму трансляцію спарингу між молодіжними збірними Італії та України.

Фото Starsport

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