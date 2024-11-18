Де і коли дивитись онлайн Італія U21 — Україна U21: розклад трансляцій матчу

У вівторок, 19 листопада, молодіжна збірна України з футболу (U21), яка врятувалася від поразки на полі португальців (3:3), проведе на стадіоні «Альберто Пікко» у місті Спеція спаринг проти Італії в рамках підготовки до фінального турніру Євро-2025.

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У попередні роки суперники перетиналися один з одним п'ять разів, і Україна виграла лише перший поєдинок (2:1 у 1995-му) за чотирьох поразках (1:2 у 1995-му, 0:1 у 2006-му, 2013-му, 2014-му та 1:3 у 2023-му).

У своєму попередньому спарингу підопічні 57-річного Карміне Нунціати зіграли 15 листопада внічию з Францією (2:2), продовживши свою безпрограшну серію до семи зустрічей.

У прямій трансляції на території України матч Італія U21 — Україна U21 покажуть (початок — о 19:15) регіональні канали «Суспільного» («Суспільне: Київ», «Суспільне: Одеса», «Суспільне: Рівне» тощо) та YouTube-канал УАФ.

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Товариський матч

19 листопада (вівторок)

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Італія U21 — Україна U21 19:15 регіональні канали «Суспільного», YouTube-канал УАФ

Як відомо, фінальний турнір Євро-2025 за участю 16 команд пройде з 11 до 28 червня на стадіонах восьми міст Словаччини. Своїх суперників у групі збірна України дізнається за підсумками жеребкування 3 грудня у Братиславі.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна U21 сенсаційно обіграла у відбірній групі Євро-2025 команду Англії.

Фото uaf.ua

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