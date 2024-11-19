Пацієнт тяжко поранив ножем лікаря у лікарні на Черкащині

На Черкащині, як раніше і на Харківщині, в лікарні стався напад на медика — лікар отримав ножові поранення шиї та живота.

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Як повідомляють в Черкаському ГУНП, ця надзвичайна ситуація сталася днями в районній лікарні Жашківського району. Медики швидкої допомоги привезли до медичного закладу 41-річного пацієнта, який під час обстеження й напав на медика.

Потім він спробував втекти з лікарні, але лікарі встигли активувати «Тривожну кнопку» — на виклик приїхала поліція охорони та спіймала зловмисника. Наразі він затриманий у порядку ст. 208 КПК України.

«Слідчі під процесуальним керівництвом Жашківського відділу Уманської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 15, п. 7, 8 ч. 2, ст. 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Нині підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Йому загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі», — йдеться у повідомленні.

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А 50-річний лікар, який постраждав, наразі госпіталізований до реанімаційного відділення.

Свого часу у Запоріжжі від родичів померлої у лікарні дитини, які увірвалися до реанімаційного відділення, дісталося черговому педіатру, ліфтеру та медбратам.

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До речі, ще рік тому до Верховної Ради подавали проєкт закону, яким пропонувалося посилити відповідальність за напади на медиків — від 5 до 12 років тюрми. Документ готувався на тлі збільшення нападів на медичних працівників, у тому числі й бригад «швидкої», які приїжджають за викликом.

Фото поліції Черкащини

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