За напад на лікаря — до 12 років позбавлення волі: до Ради внесено жорсткий законопроєкт

В Україні народні депутати хочуть посилити відповідальність за напад на медичних працівників. Про це повідомив народний депутат Михайло Радуцький.

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«За напад на медичного працівника — від 5 до 12 років позбавлення волі. Зареєстрували законопроєкт № 10221, який посилює кримінальну відповідальність за напад на медичних працівників, фахівців з реабілітації та рятувальників. Вважаю, що покарання за напад на медиків має бути таким самим, як за посягання на життя правоохоронців та військових. Такий законопроєкт став нагальною потребою. За останній місяць відбулося декілька резонансних нападів на медиків. У Черкасах відвідувачі караоке-клубу погрожували працівникам „екстренки“, які надавали допомогу чоловіку з черепно-мозковою травмою. В Одесі невідомі напали з ножем на фельдшера „швидкої“. У Харкові п’яний чоловік побив працівника „швидкої“ та поліцейську. Щороку кількість нападів на медиків зростає. Водночас, на відміну від правоохоронців, журналістів та низки інших професій, закон не захищає медичних працівників під час виконання службових обов’язків», — зазначив він.

За словами Радуцького, на даний час напад на фельдшера «швидкої», якщо справа доходить до суду, у більшості випадків трактують як хуліганство.

«Ще до війни наш Комітет подавав до ВР відповідний законопроєкт, але правоохоронний Комітет Верховної Ради повернув документ на доопрацювання. Тому ми, врахувавши побажання колег, напрацювали спільно з МОЗ новий законопроєкт № 10221», — повідомляє нардеп.

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Цей законопроєкт розширює перелік професій (медичні працівники, працівники системи «екстренки», аптечних закладів, фахівців з реабілітації та рятувальників) та пропонує доповнити статті Кримінального кодексу новими статтями 3501 та 3502:

1) погрозу вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна (карається виправними роботами на строк до 2 років або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк);

2) умисне заподіяння побоїв, легкої, середньої тяжкості або тяжкого тілесного ушкодження (карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк; позбавленням волі на строк від 5 до 12 років);

3) вбивство або замах на вбивство (карається позбавленням волі на строк від 9 до 15 років або довічним позбавленням волі);

4) захоплення або тримання як заручника (карається позбавленням волі на строк від 8 до 15 років).

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«Фактично ми пропонуємо встановити таку саму відповідальність за напад на перераховані професії, яка сьогодні передбачена за посягання на життя і здоров’я правоохоронців та військових. На мою думку, у випадку ухвалення цього документу, нам вдасться значно скоротити кількість нападів на медиків», — додав Радуцький.

Як писали «ФАКТИ», два роки тому у Запоріжжі родичі дитини, яка померла, увірвалися до лікарні та побили медиків.

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