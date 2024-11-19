Ці об’єкти стануть ще вразливішими: на Заході назвали цілі України на території росії

Очікування Україною дозволу на використання американських ракет великої дальності ATACMS по території росії нарешті закінчилося. Президент Джо Байден дав зелене світло на використання ракет проти цілей у Курській області, де російські та північнокорейські війська намагаються витіснити ЗСУ з позицій, пише The Telegraph.

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Використання Україною ракет великої дальності на Курщині дасть негайні переваги для неї. Розгортання росією 10 000 північнокорейських військ у Курській області, на думку багатьох, є відповіддю на те, що Україна отримала дозвіл на використання зброї натовського класу проти російських об'єктів. Викриття блефу росії шляхом розширення використання Україною ПТРК може утримати президента путіна від набору додаткових північнокорейських військових контингентів у 2025 році. Це також може дозволити Україні з більшою регулярністю завдавати ударів по аеропорту «Курськ-Східний», військовому об'єкту, де, за повідомленнями, базуються літаки МіГ-29 і системи ППО «Панцир С-1».

Справжнє значення рішення Байдена залежить від гнучкості, яку США надають українським військам. Оскільки Україна вже використовувала HIMARS меншої дальності під час транскордонних ударів навколо Харкова, США можуть схвалити використання ПТРК для аналогічних цілей. Це ще більше ускладнить спроби росії досягти військового прориву на Куп'янському напрямку.

Залишається незрозумілим, чи дозволять США Україні використовувати ракети проти російських цілей, які знаходяться далі від лінії фронту. Хоча росія заздалегідь перемістила 90 відсотків літаків, які вона використовує для планерних бомбардувань, якомога далі від радіуса дії ПТРК, 17 авіабаз і щонайменше 250 великих військових об'єктів знаходяться в радіусі їх дії.

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Якщо рішення Байдена заохотить прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера послабити обмеження на використання ракет Storm Shadow, ці об'єкти стануть ще вразливішими. Ймовірний удар українського безпілотника по російському заводу в Іжевську, який розташований за 1300 км від кордонів, зруйнував російський ланцюжок виробництва безпілотників і засобів протиповітряної оборони. Розширення дозволів на використання ATACM і Storm Shadow посилить технологічні прорив України.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Україна планує застосувати ATACMS по росії найближчими днями.

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