Російський Іжевськ вперше з початку війни потрапив під удар: безпілотник атакував військовий завод (відео)

Дрони ГУР вперше з початку війни атакували російський Іжевськ. Вранці там пролунали вибухи.

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За словами глави Удмуртії Олександра Бречалова, БПЛА впав на вулиці Леніна, де розташований цех машинобудівного заводу «Купол».

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Згідно з повідомленнями ЗМІ, там виробляють зенітно-ракетні комплекси та ударні дрони «Гарпія».

Стверджується, що персонал був евакуйований, проте одна людина все ж таки постраждала і її госпіталізували.

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Проте мешканці Іжевська обурені тим, що бойові БПЛА, виявляється, збирали серед щільної забудови.

«Думати треба було раніше, коли заводи безпілотні клепали посеред міста» , — цитує їх російський канал.

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Нагадаємо, що у жовтні українські дрони здійснили також низку атак на російські спиртзаводи, де, за даними розвідки, також вироблялася продукція подвійного призначення, а у вересні під удар потрапили склади з іранською балістикою.

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