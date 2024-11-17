Російський Іжевськ вперше з початку війни потрапив під удар: безпілотник атакував військовий завод (відео)
Дрони ГУР вперше з початку війни атакували російський Іжевськ. Вранці там пролунали вибухи.
За словами глави Удмуртії Олександра Бречалова, БПЛА впав на вулиці Леніна, де розташований цех машинобудівного заводу «Купол».
Згідно з повідомленнями ЗМІ, там виробляють зенітно-ракетні комплекси та ударні дрони «Гарпія».
Стверджується, що персонал був евакуйований, проте одна людина все ж таки постраждала і її госпіталізували.
Проте мешканці Іжевська обурені тим, що бойові БПЛА, виявляється, збирали серед щільної забудови.
«Думати треба було раніше, коли заводи безпілотні клепали посеред міста» , — цитує їх російський канал.
Нагадаємо, що у жовтні українські дрони здійснили також низку атак на російські спиртзаводи, де, за даними розвідки, також вироблялася продукція подвійного призначення, а у вересні під удар потрапили склади з іранською балістикою.239
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