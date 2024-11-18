Адміністрація президента Джо Байдена, від якої Україна терміново може отримати 6 мільярдів доларів, дозволила Україні використовувати зброю американського виробництва для завдавання ударів вглиб росії, повідомили в неділю два американських чиновника і джерело, знайоме з рішенням. Україна планує здійснити перші дальні удари найближчими днями, повідомили джерела, не розкриваючи подробиць з міркувань оперативної безпеки, зазначає видання Reuters.

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Цей крок зроблено за два місяці до вступу на посаду новообраного президента Дональда Трампа 20 січня і після багатомісячних прохань президента України Володимира Зеленського дозволити українським військовим використовувати американську зброю для ураження російських військових об'єктів далеко від кордону.

За словами американського чиновника і джерела, знайомого з рішенням, це рішення стало відповіддю на розгортання росією сухопутних військ Північної Кореї на додаток до своїх власних сил, що викликало тривогу у Вашингтоні і Києві.

У своєму вечірньому зверненні Зеленський заявив, що ракети будуть «говорити самі за себе».

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«Сьогодні багато хто в засобах масової інформації говорить про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії, — сказав він. - Але удари не наносяться словами. Такі речі не оголошуються».

За даними джерел, перші глибокі удари по росії, ймовірно, будуть нанесені ракетами ATACMS, які мають дальність дії до 306 км.

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Хоча деякі американські чиновники висловили скептицизм щодо того, що дозвіл на дальні удари змінить загальну траєкторію війни, це рішення може допомогти Україні в момент, коли російські війська досягають успіхів, і, можливо, поставить Київ у кращу переговорну позицію, коли і якщо переговори про припинення вогню відбудуться.

«Зняття обмежень на ведення вогню дозволить українцям припинити бойові дії зі зв'язаними за спиною руками, — сказав Алекс Пліцас, старший науковий співробітник-нерезидент Атлантичної ради. — Як і все інше, це може стати козирем у переговорах. Однак, як і все інше, я вважаю, що історія скаже, що це рішення було ухвалене занадто пізно. Так само, як і системи ATACMS, Himars, бойові машини Bradley, танки Abrams і F-16. Всі вони були потрібні набагато раніше».

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Раніше «ФАКТИ» наводили слова Володимира Зеленського про відносини з партнерами, які не передали Україні й половину обіцяної зброї.

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