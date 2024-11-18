Під ударом України опиняться близько 250 військових об’єктів рф: США дали дозвіл на застосування ракет ATACMS

Поки у Німеччині Бундестаг вирішуватиме давати Україні ракети чи ні, США вже дали дозвіл ЗСУ наносити удари переданими ракетами ATACMS вглиб рф. Як наслідок цього під удар можуть потрапити близько 250 військових об'єктів, зокрема 36 аеродромів.

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Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), публікуючи інтерактивну карту цілей, доступних для модифікації ATACMS MGM-140B дальністю 300 км. Водночас перелік таких об'єктів може бути набагато більшим. Як уточнили в ISW, до списку не потрапили польові укріплення і склади, і штаби військових частин вс рф, які також є важливими цілями для ударів ракет.

Зазначимо, що модифікації ATACMS дальністю до 300 км оснащені двома типами боєголовок — касетними і осколково-фугасними. Перша являє собою бойову частину вагою 1320 кг, до складу якої входять 275 суббоєприпасів, фактично кульок, які під час підриву в повітрі накривають велику площу, знищуючи неброньовані та броньовані цілі, а також особовий склад противника. Завдяки цьому конкретна точність попадання цієї ракети не така вже й важлива. Відомо, що всього таких ракет вироблено трохи більше 600 одиниць.

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Ракет з осколково-фугасною боєголовкою вироблено близько 175 штук, і вони відрізняються більшою точністю — потрапляють у коло радіусом близько 10 метрів. Особовий склад, техніка, будівлі та укріплення, які перебувають поблизу від місця влучання, зазнають впливу двох чинників — ударної хвилі, що руйнує будівлю та укріплення, а потім осколків, що утворилися після вибуху.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що перші такі удари ракетами ATACMS можуть відбутися вже найближчими днями.

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