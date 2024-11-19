Такий шлак: мережа обурено звернулася до Холостяка (фото)

Відомий ветеран війни, письменник та головний герой тринадцятого сезону «Холостяка» Олександр Будько (позивний «Терен») побував у Нью-Йорку. Він став одним із запрошених гостей — учасників документального проєкту «Перший ряд», продюсеркою якого є відома акторка Сара Джессіка Паркер. Саме в Нью-Йорку під час кінофестивалю документального кіно відбулася прем`єра стрічки про українських танцівників. Терен — один з її героїв.

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На своїй сторінці у соціальній мережі Олександр поділився світлинами та враженням від поїздки у Нью-Йорк, яка для в нього була першою.

«Приїхавши в Нью-Йорк, відчув себе одразу, як у фільмі, без перебільшень, — написав Олександр. - Коли йдеш по Мангеттену, Бродвею, Таймс Сквер, а потім вмикаєш в готелі фільм по ТБ, в якому показують сцени на тих вулицях, де я щойно був, це підтвердження тому…

Таксі все ще жовті, але вже всі нові. Старі цегляні хмарочоси заступають сучасні, ще вищі. Люди одягаються дуже по-різному, хтось в шортах та футболці, а поруч хтось йде в зимовому костюмі. Навколо всі бігають і їздять на велосипедах. обереееежно! промчав повз, бо я пішов за всіма на червоний, так часто роблять тут через затори. А ось і не забарився запах травки, який ледь вивітрився з 42-ї стріт.

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З гучною сиреною промчала швидка, а за нею поліція, повз загорожу, де триває ремонт, як і багато де по дорозі. Вервечка з людей невпинно, як кров в організмі, рухається…"

"Терен" у Нью-Йорку

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Підписники «Терена» відреагували на його допис, зауваживши, що він дуже гарно описав місто, але найбільше питань до Олександра було як до Холостяка.

«Навіщо ви пішли на шоу холостяк? — запитали в Терена. — Це ж такий шлак)».

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«Дякую за підтримку)», — відповів Терен.

«Насправді це правда, відношення до Вас міняється в гіршу сторону, Ви або такий, який Ви там, — то це капець, або підписалися невідомо на що, — зауважили у коментарях. — Дякуйте людям за правду, а не за нещирі посмішки».

Раніше в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» Олександр Терен розповів про виклики під час великої війни.

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